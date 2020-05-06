Эксперты объяснили, почему сейчас стоит скупать доллары

Хотя доллар подешевел, аналитики валютного рынка в один голос говорят о скором подорожании валюты. А еще все эксперты говорят, что на следующей неделе лучше не сдавать, а покупать валюту как средство накопления.

“Инфляционный тренд никуда не исчез. У бизнеса сохраняется отложенный спрос на валюту, который в полной мере начнет реализовываться, как только страна станет выходить из карантина. Поэтому тем, кто имеет гривневые излишки и хочет их конвертировать в доллары, самое время делать это в дни затишья, когда курс на минимуме”, – говорит член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Похожий совет дал и руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин.

“На прошлой неделе началось снижение курса продажи наличного доллара, так как спроса на него практически нет, – отметил Шевчишин. – Спроса нет в основном из-за того, что у населения не осталось “лишних” денег, которые можно вложить в валюту. Но, похоже, что праздничный неделя – последняя неделя низкого курса доллара и его стабильности, дальше будет дороже. Поэтому те, кто сейчас купит валюту, до конца года неплохо на этом заработают.

Антикризисная инструкция от Finance.ua 🧐