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Как Минэкономики предлагает поддерживать микро- и малые предприятия

Как Минэкономики предлагает поддерживать микро- и малые предприятия

Глава Минэкономразвития Игорь Петрашко рассказал о механизмах поддержки микро- и малого бизнеса, которые планируются в ближайшее время.

По его словам, программа льготного кредитования “Новые деньги” предусматривает выдачу заемных средств для микро- и малых предпринимателей Украины под 3% на 2 года.

Что еще планируют в Министерстве экономики:

  • продлить мораторий на проверки малого бизнеса;
  • обсудить вопросы уплаты единого социального взноса (ЕСВ) с Минфином и Минсоцполитики “по поиску комплексного сбалансированного решения”;
  • продолжить программу льготного кредитования “5-7-9”.

Справка Finance.ua:

  • Правительство расширило возможности рефинансирования действующих кредитов бизнеса через программу «Доступные кредиты 5-7-9%» при условии сохранения рабочих мест и зарплат наемным работникам.
  • Премьер министр Денис Шмыгаль анонсировал новую программу льготных кредитов “Новые деньги”, где будет действовать отсрочка уплаты “тела” кредита и, возможно, кредитные каникулы по процентам.

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По материалам Finance.UA
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