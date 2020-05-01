Как Минэкономики предлагает поддерживать микро- и малые предприятия

Глава Минэкономразвития Игорь Петрашко рассказал о механизмах поддержки микро- и малого бизнеса, которые планируются в ближайшее время.

По его словам, программа льготного кредитования “Новые деньги” предусматривает выдачу заемных средств для микро- и малых предпринимателей Украины под 3% на 2 года.

Что еще планируют в Министерстве экономики:

продлить мораторий на проверки малого бизнеса;

обсудить вопросы уплаты единого социального взноса ( ЕСВ ) с Минфином и Минсоцполитики “по поиску комплексного сбалансированного решения”;

продолжить программу льготного кредитования “5-7-9”.

Справка Finance.ua:

Правительство расширило возможности рефинансирования действующих кредитов бизнеса через программу «Доступные кредиты 5-7-9%» при условии сохранения рабочих мест и зарплат наемным работникам.