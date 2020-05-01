0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 87 0

Количество безработных в Украине за месяц выросло на 100 тысяч человек - премьер

Количество безработных в Украине за месяц выросло на 100 тысяч человек - премьер

Количество безработных в Украине за месяц выросло на 100 тысяч человек.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире одного из украинских телеканалов.

“На казначейском счету сегодня лежат те же десятки миллиардов гривен. Золотовалютные запасы сегодня 25 плюс миллиардов долларов эквивалент. Поэтому курс стабильный, но ситуация в экономике чрезвычайно сложная. Мы не умаляем влияния экономического кризиса в ситуации с карантином в Украине, которая повлияла на малый, средний бизнес”, – заявил Шмыгаль.

Премьер признал, что ситуация в экономике чрезвычайно сложная.

“Мы не умаляем влияния экономического кризиса. И так же не скрываем цифры, сколько людей сегодня потеряли работу. У нас 100 тысяч безработных зарегистрировалось на бирже за месяц”, – отметил глава правительства.

Справка Finance.ua:

  • Как сообщили 28 апреля в Государственном центре занятости, с начала действия карантина, то есть с 12 марта текущего года, в государственной службе занятости зарегистрировалось свыше 127 тысяч новых безработных, из которых каждый второй был уволен с работы во время карантина.
  • В Украине на период карантина минимальный размер пособия на случай безработицы увеличивается с 650 гривен до 1000 гривен.
  • В Минэкономики рассказали, как получить помощь по частичной безработице, предусмотренную для поддержки работодателей и работников сферы малого и среднего предпринимательства, которые сократили или прекратили деятельность из-за карантина.

Кстати, если вас интересует быстрый займ до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги онлайн

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.