Количество безработных в Украине за месяц выросло на 100 тысяч человек - премьер

Количество безработных в Украине за месяц выросло на 100 тысяч человек.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире одного из украинских телеканалов.

“На казначейском счету сегодня лежат те же десятки миллиардов гривен. Золотовалютные запасы сегодня 25 плюс миллиардов долларов эквивалент. Поэтому курс стабильный, но ситуация в экономике чрезвычайно сложная. Мы не умаляем влияния экономического кризиса в ситуации с карантином в Украине, которая повлияла на малый, средний бизнес”, – заявил Шмыгаль.

Премьер признал, что ситуация в экономике чрезвычайно сложная.

“Мы не умаляем влияния экономического кризиса. И так же не скрываем цифры, сколько людей сегодня потеряли работу. У нас 100 тысяч безработных зарегистрировалось на бирже за месяц”, – отметил глава правительства.

Справка Finance.ua:

Как сообщили 28 апреля в Государственном центре занятости, с начала действия карантина, то есть с 12 марта текущего года, в государственной службе занятости зарегистрировалось свыше 127 тысяч новых безработных, из которых каждый второй был уволен с работы во время карантина.

В Украине на период карантина минимальный размер пособия на случай безработицы увеличивается с 650 гривен до 1000 гривен.

В Минэкономики рассказали, как получить помощь по частичной безработице, предусмотренную для поддержки работодателей и работников сферы малого и среднего предпринимательства, которые сократили или прекратили деятельность из-за карантина.

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