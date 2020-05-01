Количество безработных в Украине за месяц выросло на 100 тысяч человек - премьер

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Количество безработных в Украине за месяц выросло на 100 тысяч человек.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире одного из украинских телеканалов.
“На казначейском счету сегодня лежат те же десятки миллиардов гривен. Золотовалютные запасы сегодня 25 плюс миллиардов долларов эквивалент. Поэтому курс стабильный, но ситуация в экономике чрезвычайно сложная. Мы не умаляем влияния экономического кризиса в ситуации с карантином в Украине, которая повлияла на малый, средний бизнес”, – заявил Шмыгаль.
Премьер признал, что ситуация в экономике чрезвычайно сложная.
“Мы не умаляем влияния экономического кризиса. И так же не скрываем цифры, сколько людей сегодня потеряли работу. У нас 100 тысяч безработных зарегистрировалось на бирже за месяц”, – отметил глава правительства.
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