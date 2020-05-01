На вакцину от коронавируса нужно до 50 млрд евро

В ходе двухнедельного онлайн-марафона планируют собрать 7,5 миллиарда евро на разработку вакцины. Нужно – впятеро больше.

Евросоюз выделит миллиард евро для финансирования международных усилий по разработке вакцины от коронавируса. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет ТАСС.

Сегодня стартовала донорская онлайн-конференция для сбора средств на разработку вакцины.

“Я счастлива запустить мяч, объявив, что Еврокомиссия делает свой взнос в международные усилия в размере €1 млрд – Миру придется жить с коронавирусом, пока не будет создана вакцина, поэтому мы должны объединить силы для создания вакцины и средств диагностики. Мы должны добиться, чтобы эти средства достигли всех уголков мира и были доступны для каждого. Для этой цели мы должны собрать €7,5 млрд, однако это только начало, сегодня начинается продолжительный марафон сбора средств. Мы намерены собрать на одной площадке многочисленные международные организации, которые будут работать для достижения этой цели”, – сказала она на открытии марафона.

В свою очередь генсек ООН Антониу Гутерриш отметил, что на нужды разработки средств лечения и сдерживания пандемии потребуется по меньшей мере “впятеро большая сумма”, чем €7,5 млрд.

В свою очередь, президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Париж намерен выделить 500 млн евро на разработку противовирусной вакцины.

“Франция возьмет на себя обязательство выделить дополнительных €500 млн”, – сказал он. Эта сумма, как уточнил Макрон, пойдет на разработку вакцины и препаратов от коронавируса.

Еще больше на разработку вакцины выделит Германия – 525 миллионов евро.