Киевская ОГА планирует закупку оборудования и лекарственных средств на 4,5 млн гривен

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Департамент здравоохранения Киевской областной государственной администрации планирует закупку оборудования и лекарственных средств в ближайшие дни почти на 4,5 млн гривен.
Об этом во время брифинга сообщил временно исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин.
“Продолжается работа по обеспечению учреждений здравоохранения региона лекарственными средствами, медицинскими изделиями и средствами индивидуальной защиты, в марте на это перераспределили 76 млн гривен, из них на оборудование 57 млн гривен и на лекарственные средства 19 млн гривен. Общая сумма заключенных на сегодня договоров составляет 58,8 млн гривен, остаток на сегодня составляет чуть больше 17 млн гривен. Также департамент здравоохранения планирует закупку в ближайшие дни почти на 4,5 млн гривен”, – отметил он.
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