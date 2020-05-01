0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 32 0

Киевская ОГА планирует закупку оборудования и лекарственных средств на 4,5 млн гривен

Киевская ОГА планирует закупку оборудования и лекарственных средств на 4,5 млн гривен

Департамент здравоохранения Киевской областной государственной администрации планирует закупку оборудования и лекарственных средств в ближайшие дни почти на 4,5 млн гривен.

Об этом во время брифинга сообщил временно исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

“Продолжается работа по обеспечению учреждений здравоохранения региона лекарственными средствами, медицинскими изделиями и средствами индивидуальной защиты, в марте на это перераспределили 76 млн гривен, из них на оборудование 57 млн гривен и на лекарственные средства 19 млн гривен. Общая сумма заключенных на сегодня договоров составляет 58,8 млн гривен, остаток на сегодня составляет чуть больше 17 млн гривен. Также департамент здравоохранения планирует закупку в ближайшие дни почти на 4,5 млн гривен”, – отметил он.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.