Apple объявил о выходе мощного 13-дюймового MacBook Pro (фото)

Компания Apple объявила о начале предзаказов новой модели MacBook Pro с 13-дюймовым экраном и обновленной клавиатурой, сообщает The Verge.

На сайте Apple доступны четыре разные комплектации по ценам от $1299 до $1999 (35-54 тысячи гривен). У всех – новая клавиатура Magic Keyboard вместо старой клавиатуры-бабочки, которая часто выходила из строя.

Читайте также: Apple представила новый бюджетный iPhone

Базовая комплектация предусматривает хранилище SSD на 256 Гб, 8 Гб оперативной памяти, процессор Intel Core i5 восьмого поколения (1,4 ГГц).



Фото: Apple

Вместо этого за почти две тысячи долларов можно получить 16 Гб оперативной памяти, процессор десятого поколения и хранилище на 1 Тб. При этом как оперативную память, так и хранилище можно расширить (до 32 Гб и 4 Тб соответственно).



Фото: Apple

На всех устройствах линейки имеются от двух до четырех входов Thunderbolt 3/USB-C, а также вход для наушников.

Для работников заведений образования, учащихся и студентов предусмотрена скидка до 100 долларов на базовую комплектацию.