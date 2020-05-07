СМИ подсчитали стоимость квартир в новостройках Киева в период карантина (инфографика)

В апреле 2020 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках Киева немного понизилась: по сравнению с первым месяцем весны она опустилась на 0,2% и составила 29 972 грн. за кв. м (в марте – 30 020 грн. за кв. м).

Об этом свидетельствуют данные портала СтройОбзор.

Самые дорогие локации, где возводятся дома:

станция метро «Крещатик»: средняя цена в новостройке составляет 141 663 грн за кв. м;

«Кловская»: 101 170 грн за кв. м;

«Площадь Льва Толстого» – 65 417 грн за «квадрат».

«Площадь Льва Толстого» в этом месяце перегнала по ценам станцию «Олимпийскую», которая долгое время удерживала бронзу.

Самые бюджетные дома строят возле таких станций метро: