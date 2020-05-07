СМИ подсчитали стоимость квартир в новостройках Киева в период карантина (инфографика)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В апреле 2020 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках Киева немного понизилась: по сравнению с первым месяцем весны она опустилась на 0,2% и составила 29 972 грн. за кв. м (в марте – 30 020 грн. за кв. м).
Об этом свидетельствуют данные портала СтройОбзор.
Самые дорогие локации, где возводятся дома:
«Площадь Льва Толстого» в этом месяце перегнала по ценам станцию «Олимпийскую», которая долгое время удерживала бронзу.
Самые бюджетные дома строят возле таких станций метро:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Кабмине рассказали, как изменится Украина после пандемии коронавирусаВчера, 16:10 - 2366 9
Какой процент украинцев согласен терпеть материальные трудности ради реформ (опрос)5 ч. назад - 1537 7
Как изменение курса доллара влияет на цены в Украине: объяснение НБУ3 ч. назад - 355 1
Что делать, если на портале "Дія" не отображается ваш земельный участокВчера, 14:34 - 8144 1
Кличко заверил, что в этом году отремонтируют 1000 километров дорог в столицеВчера, 15:46 - 564 1
Стало известно, сколько украинцев осталось в ПольшеВчера, 17:10 - 6946
В Кабмине рассказали, как изменится Украина после пандемии коронавирусаВчера, 16:10 - 2366 9
Назван самый продаваемый смартфон начала года (инфографика)Вчера, 23:10 - 2011
Какой процент украинцев согласен терпеть материальные трудности ради реформ (опрос)5 ч. назад - 1537 7
Citroen разработал кросс-седан с удлинённым кузовом (фото)13 ч. назад - 1075
В Италии создали вакцину от коронавируса, - Mail Online07.05.2020, 11:15 - 2055 1
Китай успешно запустил пилотируемый космический корабль (фото, видео)06.05.2020, 14:10 - 1177 2
Ученые заявили о прорыве в лечении COVID-19: никаких препаратов06.05.2020, 10:13 - 4002 3
Ученые обнаружили связь смертности от коронавируса с дефицитом витамина D05.05.2020, 10:10 - 2768 7
В Украине разрабатывают инновационный электрогрузовик (фото)01.05.2020, 15:10 - 2080 3