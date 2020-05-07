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СМИ подсчитали стоимость квартир в новостройках Киева в период карантина (инфографика)

СМИ подсчитали стоимость квартир в новостройках Киева в период карантина (инфографика)

В апреле 2020 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках Киева немного понизилась: по сравнению с первым месяцем весны она опустилась на 0,2% и составила 29 972 грн. за кв. м (в марте – 30 020 грн. за кв. м).

Об этом свидетельствуют данные портала СтройОбзор.

Самые дорогие локации, где возводятся дома:

  • станция метро «Крещатик»: средняя цена в новостройке составляет 141 663 грн за кв. м;
  • «Кловская»: 101 170 грн за кв. м;
  • «Площадь Льва Толстого» – 65 417 грн за «квадрат».

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«Площадь Льва Толстого» в этом месяце перегнала по ценам станцию «Олимпийскую», которая долгое время удерживала бронзу.

Самые бюджетные дома строят возле таких станций метро:

  • «Красный хутор»: средняя стоимость квадратного метра составляет 16 250 грн;
  • «Оболонь» – 17 175 грн за кв. м;
  • «Бориспольская» – 18 157 грн за кв. м;
  • «Нивки» – 18 996 грн за кв. м.

По материалам Finance.UA
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