Еврокомиссия компенсирует агропроизводителям от 5 до 50 тысяч евро

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Еврокомиссия обнародовала дополнительные меры, согласно которым предусматривается единовременная помощь сельскохозяйственным производителям, терпящим убытки из-за экономических последствий коронавируса.
Соответствующее сообщение обнародовано в понедельник на сайте Европейской комиссии.
«Чрезвычайные меры, которые были объявлены 22 апреля, включают использование частных хранилищ для временного хранения излишков мясной и молочной продукции, а также временные разрешения на меры рыночной самоорганизации для стабилизации секторов, которые подверглись особенно тяжелому удару. Дополнительно Еврокомиссия предлагает разрешить странам-членам использовать фонды сельскохозяйственного развития для выплаты компенсаций фермерам и малым агропромышленным предприятиям на сумму до 5 тысяч и до 50 тысяч евро соответственно», – говорится в сообщении.
Упомянутые чрезвычайные рыночные меры, которые по состоянию на сегодня вступили в силу, позволяют производителям принимать участие в программе временного хранения мясомолочной продукции в частных хранилищах на минимальный период в 2-3 месяца и до максимального периода в 5-6 месяцев. Целью этих мероприятий является стабилизация на рынке этой продукции ввиду падения спроса и реализации, которое было обусловлено ограничительными мерами. Гибкие рыночные схемы разрешены также для производителей винной продукции, овощей и фруктов, оливок и оливкового масла, пчеловодам и тому подобное.
Кроме того, Еврокомиссия сделала исключение из правил рыночной конкуренции ЕС для смягчения рыночных дисбалансов. Это касается молочного сектора, выращивания цветов и производства картофеля. Такие исключения являются временными и будут действовать в течение до 6 месяцев максимум. При этом Еврокомиссия будет продолжать постоянный рыночный мониторинг, чтобы не допустить ухудшения ситуации.
Предложения Еврокомиссии по предоставлению государствам-членам права использовать аграрные фонды для немедленной поддержки пострадавших от кризиса фермеров и малых сельскохозяйственных предприятий еще должны быть поддержаны решением Европейского Совета и Европейского Парламента. Если эти предложения будут поддержаны, европейские агропроизводители получат немедленную помощь в объеме от 5 тысяч до 50 тысяч евро дополнительно к тем фондам, которые уже были предусмотрены принятыми пакетами государственной помощи в условиях экономического кризиса.
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