В Киевской области заработали 15 агропродовольственных рынков

На сегодня в Киевской области работают 15 агропродовольственных рынков, больше всего открыто в Васильковском районе. Об этом во время брифинга сообщил временно исполняющий обязанности председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

“С 30 апреля 2020 года на территории Киевской области разрешена работа агропродовольственных рынков. По состоянию на сейчас заработали 15 рынков, а именно 5 рынков – в Васильковском районе, по 1 – в Бориспольском, Киево-Святошинском, Мироновском, Переяслав-Хмельницком, Сквырском; 4 – в городе Белая Церковь и 2 – в городе Ирпень”, – отметил он.

Кроме того, по его словам, правоохранители с момента введения карантинных мероприятий в области зафиксировали 682 факта, связанных с нарушением карантинных мероприятий, из них задокументировали 303 факта.