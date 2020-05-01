Аваков анонсировал наказания для ресторанов и гипермаркетов

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Полиция зафиксировала нарушения в гипермаркетах и ресторанах во время карантина, за что последует ответственность.
Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков на заседании правительства, передает пресс-служба МВД.
«За последнее время полиция составила 10 303 протокола о нарушении карантинных норм. В том числе, мы провели проверку 162 супермаркетов, в том числе «Эпицентр» и «Новая линия». Выписали 94 протокола по супермаркетам, 29 сети “Эпицентр”, 140 протоколов – сетям общественного питания. В торговых центрах были случаи, когда торговали мебелью и предметами электроники и другими товарами, которые не предусмотрены карантином. Проверка установила, что в каждой области были нарушения», – рассказал министр внутренних дел.
Лидеры нарушений среди объектов общественного питания:
Министр внутренних дел отметил, что по его мнению, темпы открытия и порядок функционирования заведений на местах необходимо в большей степени делегировать местной власти.
«Я считаю, что решение о снятии карантина должны приниматься с учетом развития эпидемии в каждом регионе страны. Поэтому, местные власти должны сами принимать решения и нести за это ответственность», – подчеркнул Арсен Аваков.
Он добавил, что поддерживает снятие карантина с 11 мая, но необходимо продумать каждый шаг, чтобы все было безопасно.
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