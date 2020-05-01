"Укрэнерго" по итогам I квартала 2020 года получило убыток 4,64 млрд грн

“Укрэнерго” по итогам I квартала 2020 года отчитывается об убытке 4,64 млрд грн, тогда как за аналогичный период прошлого года была прибыль 1,17 млрд грн (за весь 2019 год – прибыль 1,86 млрд грн, за 2018 год – 2,6 млрд грн).

Чистый доход компании – 13,63 млрд грн, а себестоимость реализованной продукции – 16,18 млрд грн. Финансовые расходы – 2,37 млрд грн.

На конец I квартала обязательства “Укрэнерго” по долгосрочным кредитам банков составляли 5,64 млрд грн (на начало 2020 года – 4,63 млрд грн, на начало 2019 года – 4,9 млрд грн), а обязательства по краткосрочным кредитами банков – 9,2 млрд грн (на начало 2020 года – 7,95 млрд грн, на начало 2019 года – 9,75 млрд грн).

По данным “Укрэнерго”, эта компания на конец 2019 года нарушала ряд финансовых условий для некоторой части своих кредитов. Вследствие этого соответствующие кредиты в сумме 6,9 млрд грн были переклассифицированы в краткосрочные обязательства, в результате чего краткосрочные обязательства компании превышали ее оборотные активы на 7,9 млрд грн.

“Компания не получала каких-либо уведомлений о прекращении дальнейшего финансирования или сообщений о требованиях по незамедлительному погашению каких-либо кредитов. Кредиты были получены в форме субкредитов Министерства финансов и были прогарантированы правительством Украины, – отмечает “Укрэнерго”. – Компания ведет переговоры о привлечении дополнительных кредитов для финансирования оборотного капитала и выполнения специальных обязанностей, ведет постоянный мониторинг ликвидности, контроль за операционными и прочими расходами, поддерживает капитальные инвестиции на минимально необходимом уровне”.