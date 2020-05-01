"Укрэнерго" по итогам I квартала 2020 года получило убыток 4,64 млрд грн

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
“Укрэнерго” по итогам I квартала 2020 года отчитывается об убытке 4,64 млрд грн, тогда как за аналогичный период прошлого года была прибыль 1,17 млрд грн (за весь 2019 год – прибыль 1,86 млрд грн, за 2018 год – 2,6 млрд грн).
Чистый доход компании – 13,63 млрд грн, а себестоимость реализованной продукции – 16,18 млрд грн. Финансовые расходы – 2,37 млрд грн.
На конец I квартала обязательства “Укрэнерго” по долгосрочным кредитам банков составляли 5,64 млрд грн (на начало 2020 года – 4,63 млрд грн, на начало 2019 года – 4,9 млрд грн), а обязательства по краткосрочным кредитами банков – 9,2 млрд грн (на начало 2020 года – 7,95 млрд грн, на начало 2019 года – 9,75 млрд грн).
По данным “Укрэнерго”, эта компания на конец 2019 года нарушала ряд финансовых условий для некоторой части своих кредитов. Вследствие этого соответствующие кредиты в сумме 6,9 млрд грн были переклассифицированы в краткосрочные обязательства, в результате чего краткосрочные обязательства компании превышали ее оборотные активы на 7,9 млрд грн.
“Компания не получала каких-либо уведомлений о прекращении дальнейшего финансирования или сообщений о требованиях по незамедлительному погашению каких-либо кредитов. Кредиты были получены в форме субкредитов Министерства финансов и были прогарантированы правительством Украины, – отмечает “Укрэнерго”. – Компания ведет переговоры о привлечении дополнительных кредитов для финансирования оборотного капитала и выполнения специальных обязанностей, ведет постоянный мониторинг ликвидности, контроль за операционными и прочими расходами, поддерживает капитальные инвестиции на минимально необходимом уровне”.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина снижает производство электроэнергииВчера, 05:45 - 2097 21
Аваков анонсировал наказания для ресторанов и гипермаркетовВчера, 16:34 - 1741 17
После снижения в апреле цена на газ для населения самая низкая за последние 4 года - ЗеленскийПозавчера, 20:08 - 2109 16
Зеленский обещает бизнесу 30 миллиардов дешевых кредитов под 3-5%Вчера, 12:02 - 1246 9
"Большая стройка": правительство ищет дорожников без опыта и готово платить от 9 тыс. грнВчера, 11:33 - 2597 7
Потребительские кредиты освободят от пени и штрафов до конца июняВчера, 10:30 - 6787 1
🏙️ Ипотека на жилье в Украине: Finance.ua запустил специальный каталогВчера, 11:00 - 6762 1
Карантин в Украине продлен до 22 мая, но с послаблениями (инфографика)Вчера, 14:46 - 4070 2
В НБУ сообщили, когда украинская экономика испытает самое большое потрясениеВчера, 13:00 - 3768 2
"Большая стройка": правительство ищет дорожников без опыта и готово платить от 9 тыс. грнВчера, 11:33 - 2597 7
В Украине разрабатывают инновационный электрогрузовик (фото)01.05.2020, 15:10 - 1206
Корпорация "Богдан" создала автомобиль для борьбы с COVID-19 (фото)28.04.2020, 14:10 - 1807 3
Новейший аккумулятор для электрокаров позволит проехать 2000 км на одном заряде26.04.2020, 15:05 - 4911 12
Маск запустил в космос еще 60 интернет-спутников Starlink23.04.2020, 09:50 - 1806
Украина начинает клинические исследования препарата, который помогает в борьбе с COVID-1922.04.2020, 15:34 - 2966 1