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Украина после запуска "Турецкого потока" потеряла транзит газа в Турцию и Южную Европу

Украина после запуска "Турецкого потока" потеряла транзит газа в Турцию и Южную Европу

После запуска первой нитки Турецкого Потока Украина фактически полностью потеряла транзит газа из РФ в Турцию и Южную Европу, после введения в работу второй ветки может остаться без части транзита в Венгрию и Сербию.

Об этом заявил генеральный директор ООО “Оператор ГТС Украины” Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

“К сожалению, приходится констатировать, что после запуска первой нитки Турецкого Потока, Украина фактически полностью потеряла транзит газа из РФ в Турцию и Южную Европу (Грецию и Болгарию). После окончания строительства трубопровода в Болгарии и запуска второй нитки Турецкого Потока, Украина ещё потеряет часть транзита, который идёт в Венгрию и Сербию (до 15 млрд м3), — написал Макогон.

По его словам, запуск второй нитки ожидается в конце 2020 или самом начале 2021.

“Поэтому критически важно не допустить окончания строительства Северного Потока — 2, так как это приведёт к полной потере транзита уже с 2025 года. Для Украины это 2,5-3 млрд долларов ежегодного дохода от транзита”, — отметил гендиректор ОГТСУ.

По его мнению, потенциальное решение немецкого энергетического регулятора распространить правила европейской газовой директивы на “Северный поток-2” может значительно снизить рентабельность этого проекта, так как Газпром сможет загрузить только 50% его мощности.

“Но нам всем нельзя расслабляться. Борьба с СП-2 должна оставаться ключевой задачей не только для Оператора ГТС України, Нафтогаза України, но и для МИДа и МинЭкоЭнерго”, — добавил он.

По материалам УНН
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