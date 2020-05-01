Алексей Амитан: как COVID-19 повлияет на рынок микрокредитования

Пандемия COVID-19 обозначила ключевые проблемы рынка финансовых услуг, особенно среди игроков, которые проигнорировали тренд цифровизации.

Последние столкнулись со сложностями организации удаленной работы, массовым закрытием филиалов, необходимостью инвестировать в защитные средства для работников сети и клиентов.

Кризис проявил преимущества онлайн бизнес-модели и дал стимул участникам отрасли искать новые каналы коммуникации с клиентами. В то же время он ускорил те процессы, которые уже происходили в отрасли.

Коронакризис приведет к изменению расстановки сил на рынке финансовых услуг. Уже сегодня часть игроков заняли выжидательную позицию, а часть компаний прекратила работу. Это ускорит процесс консолидации в отрасли. По данным НБУ, на начало года в секторе небанковского кредитования действовали 684 финансовые компании.

Рынок, по мнению регулятора, не очень концентрированный – доля крупнейших двадцати финансовых компаний по количеству заключенных договоров в 2019-м составляла 57,5%, а по суммам – 54,7%. К концу года эти цифры изменятся. Карантинные ограничения, которые уже выбили с рынка часть компаний, вызовут новые слияния и поглощения.

На начало 2020 в Украине действовали 684 финансовые компании.

В то же время сам рынок пока расти не будет. Компании из первой двадцатки сегодня сосредотачивают усилия не на привлечении новых клиентов, а на удержании старых, что менее рискованно.

Кредиторы заинтересованы в “качественных” и лояльных заемщиках, а не тех, кто пытается перекредитоваться в кризис. Однако клиентов с хорошей кредитной историей будет все меньше, потому что потребительский спрос падает.

В итоге, несмотря на то, что игроков стало меньше, конкуренция не снизится, ведь количество “хороших” клиентов тоже уменьшается. Тем более, что новый регулятор будет более требовательным к работе с рисками.

Это ускорит консолидацию рынка и потребует трансформации бизнес-моделей.

Стремясь сократить операционные расходы на фоне снижения прибыли, компании будут вынуждены ускорить цифровизацию и внедрение инноваций, искать более эффективных партнеров, увеличить долю автоматизированных процессов, сокращая персонал в долгосрочной перспективе.

Часть уже существующей команды, возможно так и останется работать удаленно в тех сферах, где это показало результативность, соответственно сократятся затраты на офис.

Цифровая трансформация потребует увеличение штата IT-специалистов, что смогут себе позволить только сильные игроки. В итоге, через полгода мы увидим совсем другую картину на рынке.

Не сойти с дистанции, вкладывая в онлайн трансформацию и переживая падения доходов, смогут те, кто сохранит своих клиентов.

Задача номер один для финансовых компаний – поддержать заемщиков в сложной ситуации, дать разумные и удобные возможности реструктуризации долга.

Что же касается новых клиентов, очевидно, что компаниям придется повышать доходность продуктов в условиях высокого риска. Некоторые небанковские кредиторы уже сегодня сокращают сроки займа, уменьшают его размер. Однако это лишь антикризисные меры, и будущее, как это можно видеть на примере Европы, за более “длинными” займами и кредитными линиями.

В конце прошлого года, Национальный банк озвучивал планы повысить долю безналичных расчетов платежными картами до конца 2020 года с 50% до 55%.

Карантин позволил уже сегодня перевыполнить этот план. Но не стоит забывать, что почти 40% населения страны исключены из финансовой системы.

Ускорение тренда на цифровизацию и безналичные расчеты должно сопровождаться ростом уровня финансовой инклюзии, а это задача, в первую очередь, для финтехов и небанковского сектора в целом, поскольку эти компании обладают необходимой гибкостью и опытом внедрения инноваций.

Алексей Амитан, Генеральный директор компании Bredley Holding, председатель комитета по офлайн-кредитованию Всеукраинской ассоциации финансовых компаний