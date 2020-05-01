НБУ уточнил надзорные подходы мер воздействия к банкам

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Национальный банк уточнил надзорные подходы к разработке планов финансового оздоровления и мероприятий, разработанных проблемными банками для приведения деятельности в соответствие с законодательством.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
“Национальный банк с целью усиления защиты интересов вкладчиков и других кредиторов банков уточнил надзорные подходы к разработке планов финансового оздоровления и мероприятий, разработанных проблемными банками для приведения деятельности в соответствие с законодательством”, – говорится в сообщении.
В частности, Национальный банк установил порядок рассмотрения Комитетом по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем следующих мероприятий и планов.
Комитет по вопросам надзора в течение пяти рабочих дней со дня поступления в Национальный банк должен рассмотреть разработанные банком мероприятия для приведения своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства и принять решение об их приемлемости или представить банку замечания.
Решение Комитета по вопросам надзора не позднее следующего рабочего дня должно быть направлено банку средствами электронной почты Национального банка.
Банк обязан в течение пяти рабочих дней со дня получения решения Комитета по вопросам надзора подать Национальному банку доработанные с учетом замечаний мероприятия по приведению своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства.
Банк обязан обеспечить выполнение мероприятий по приведению своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства в срок, определенный решением Правления Национального банка об отнесении банка к категории проблемных.
Национальный банк также урегулировал вопросы применения мер воздействия за нарушение банками требований Национального банка, установленных в соответствии со статьей 66 Закона Украины “О банках и банковской деятельности”, а именно – штраф в размере 0,01% от суммы зарегистрированного уставного капитала банка.
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