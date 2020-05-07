Как изменение курса доллара влияет на цены в Украине: объяснение НБУ

Ослабление гривны влияет на инфляцию больше, чем рост национальной валюты.

Об этом свидетельствует информация в Инфляционном отчете НБУ.

Такие выводы Нацбанк сделал на основе наблюдений за инфляцией в период с января 2014 года по декабрь 2019 года. В этот период гривна как падала, так и росла (рост произошел в 2019 году). Таким образом, у регулятора выявили закономерность.

«Девальвация (гривны — ред.) в один процент влечет за собой рост потребительских цен в среднем на 0.22%. Зато в результате ревальвации в один процент цены снижаются на 0.08%. Эффект почти полностью ощутим уже через 6 месяцев», — говорится в Инфляционном отчете.

В периоды значительного роста курса валют в Украине влияние такого роста на инфляцию может быть гораздо больше. Так, по расчетам НБУ, каждый процент девальвации гривны в 2015 году приводил к росту инфляции на 0,45-0,5%.

Справка Finance.ua:

По официальным данным Государственной службы статистики, в марте цены в Украине выросли на 0,8%.

В Минэкономики заявили, что ожидают ускорения инфляции из-за девальвации гривны и кризисных процессов из-за пандемии коронавируса.