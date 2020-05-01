🏙️ Ипотека на жилье в Украине: Finance.ua запустил специальный каталог

По статистике, на одного украинца приходится всего 24 кв. м жилья, а 70% жилого фонда – устаревшее. Далеко не каждый украинец имеет возможность купить себе новенькую квартиру. Но тяжело найти того, кто не мечтает стать владельцем собственной недвижимости.

Чтобы не ждать годами и не копить так долго нужную сумму, можно воспользоваться ипотекой. Если вы собрались остановиться именно на этом решении, Finance.ua уже запустил бесплатный каталог с ипотеками.

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