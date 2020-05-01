🏙️ Ипотека на жилье в Украине: Finance.ua запустил специальный каталог

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По статистике, на одного украинца приходится всего 24 кв. м жилья, а 70% жилого фонда – устаревшее. Далеко не каждый украинец имеет возможность купить себе новенькую квартиру. Но тяжело найти того, кто не мечтает стать владельцем собственной недвижимости.
Чтобы не ждать годами и не копить так долго нужную сумму, можно воспользоваться ипотекой. Если вы собрались остановиться именно на этом решении, Finance.ua уже запустил бесплатный каталог с ипотеками.
Зачем Вам этот каталог? В него мы собрали большинство предложений как с первичного, так и со вторичного рынка. В каталоге также будут доступны позиции имущества банков и рефинансирования. Это просто, доступно, удобно и бесплатно.
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Как часто обновляется каталог? Сейчас, во время карантина, будем обновлять данные один раз в месяц. После карантина – обновлять каталог намерены раз в 2 недели.
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