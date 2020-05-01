Баффет продал все свои акции 4 авиакомпаний США

Холдинг Berkshire Hathaway американского инвестора Уоррена Баффета, продал все принадлежавшие ему акции четырех крупных авиакомпаний США.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Речь идет о компаниях Delta Air Lines Inc, Southwest Airlines Co, American Airlines Group Inc и United Airlines Holdings Inc.

Баффет отметил, что совершил ошибку и потерял деньги на инвестициях в авиакомпании, но подчеркнул, что их руководство проделало большую работу, чтобы бизнес выжил во время кризиса.

“Мы приняли это решение с точки зрения авиационного бизнеса. Мы вывели деньги из бизнеса в основном даже с существенными убытками”, – заявил инвестор.

Доли в четырех авиакомпаниях были приобретены в 2016 году. На конец 2019 года у Berkshire Hathaway было 11% акций Delta Air Lines, по 10% акций American Airlines и Southwest Airlines, а также 9% акций United Airlines. Однако в начале апреля стало известно, что доля холдинга в Delta Air Lines сократилась на 18%, а в Southwest Airlines – на 4%.