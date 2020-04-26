В Украине планируют по-новому регулировать рынок страхования

В Украине представили новую модель регулирования рынка страхования. Специалисты Национального банка и представители страхового рынка обсудили Белую книгу “Будущее регулирования рынка страхования”.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

“Активно движемся к созданию нового регулирования для небанков, которые с 1 июля перейдут под опеку Национального банка”, – сообщают в Нацбанке.

Так, в НБУ заявили, что предлагают фундаментально новое регулирование для рынка, направленное на решение ключевых проблем, негативно влияющих на устойчивость и прозрачность рынка, конкурентную среду. К ним относятся:

проблемы с платежеспособностью и ликвидностью;

отсутствие четкой бизнес-модели в большинстве компаний;

низкий уровень управления рисками и корпоративного управления.

Также участники рынка и специалисты НБУ обсуждали вопросы защиты прав потребителей, будущие требования к капиталу и страховым резервам, повышение требований к прозрачности страховых компаний.

Речь шла и о недостаточном количестве качественных активов, в которые могут инвестировать страховые компании.



Инфографика НБУ

Что касается регулирования деятельности страховых посредников и их различных моделей работы, то со стороны Национального банка была высказана позиция о необходимости регистрации страховых агентов и формировании определенных минимальных требований к тем, кто выполняет такую функцию. В ведомстве уточнили, что более подробно они будут изложены в предложениях к проекту закона о страховой дистрибуции, над которым будет продолжаться работа во втором полугодии 2020 года.

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Перелицензирование компаний с 1 июля не будет происходить. По словам директора департамента лицензирования НБУ Александра Бевза, компании, которые работают сегодня, автоматически получат лицензию на те виды страхования, которые они уже осуществляют. И только если компания решит расширить эту лицензию на дополнительные виды страхования, она должна будет подать соответствующие документы в НБУ.

“Все предоставленные рынком предложения и замечания, озвученные во время встречи и направленные в НБУ, будут учтены в дальнейшей работе над предложениями к проектам законов и подзаконных актов”, – резюмируется в сообщении.

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