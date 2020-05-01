Упрощенная докапитализация банков будет продолжаться до 2024 года.

Об этом говорится в принятом в первом чтении законопроекте № 3329-д.

Депутаты решили пролонгировать на четыре года, до 1 августа 2024 года, действие закона «Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков».

Необходимость продления действия закона, по мнению депутатов, заключается в необходимости сохранения оптимизированных процедур капитализации и реорганизации банков в условиях нестабильной экономической ситуации в стране, в частности в связи с проведением ряда мероприятий для предотвращения возникновения и распространения коронавирусной болезни.

«Предлагаем продлить для банков срок, в течение которого они смогут по упрощенной процедуре осуществить реорганизацию путем присоединения, капитализацию или добровольно прекратить банковскую деятельность без прекращения юридического лица до 2024 года. Такими упрощенными процедурами за время их существования воспользовалась ряд банков, которые смогли в зависимости от выбранной бизнес-модели корректно и оптимально во времени трансформировать свою деятельность либо увеличить капитал. Продление срока действия закона, особенно учитывая рецессию в мировой экономике, положительно повлияет на банковскую систему Украины», – уверены депутаты.