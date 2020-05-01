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Падение в строительстве за первый месяц кризиса превысило 11%

Падение в строительстве за первый месяц кризиса превысило 11%

Объемы строительства в марте 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились на 11,6%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

По данным статистического ведомства, в январе-марте падение в строительной отрасли составило 5,5%.


График: Госстат

Объем произведенной строительной продукции (выполненных строительных работ) предприятиями Украины в январе-декабре 2019 года составил 26,1 млрд грн.


График: Госстат

Новое строительство составляет 46,7% от общего объема производимой строительной продукции, ремонт (капитальный и текущий) – 25,8%, реконструкция и техническое переоснащение – 27,5%.

Напомним, строительная отрасль в 2019 году показала рекордный рост: объемы строительства выросли на 23,6% (по уточненным данным).

По материалам РБК-Украина
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