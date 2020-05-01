Падение в строительстве за первый месяц кризиса превысило 11%

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Объемы строительства в марте 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились на 11,6%.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.
По данным статистического ведомства, в январе-марте падение в строительной отрасли составило 5,5%.
График: Госстат
Объем произведенной строительной продукции (выполненных строительных работ) предприятиями Украины в январе-декабре 2019 года составил 26,1 млрд грн.
График: Госстат
Новое строительство составляет 46,7% от общего объема производимой строительной продукции, ремонт (капитальный и текущий) – 25,8%, реконструкция и техническое переоснащение – 27,5%.
Напомним, строительная отрасль в 2019 году показала рекордный рост: объемы строительства выросли на 23,6% (по уточненным данным).
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