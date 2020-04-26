Рада предварительно приняла законопроект о погашении задолженности по рынку электроэнергии

Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона о мерах, направленных на погашение задолженности, которая образовалась на оптовом рынке электрической энергии.

Соответствующее решение поддержали 258 народных депутатов Украины.

В пояснительной записке отмечается, что целью проекта Закона является погашение дебиторской и кредиторской задолженности ГП “Энергорынок”.

Ведь по состоянию на 31 августа 2019 года дебиторская задолженность ГП “Энергорынок” составляет 30,9 млрд грн, из нее задолженность, которая возникла после ведения в действие розничного рынка электрической энергии (1 полугодие 2019 года) составляет 2,4 млрд грн. Кредиторская задолженность ГП “Энергорынок” составляет 28,1 млрд грн.

В пояснительной записке отмечается, что участниками процедуры погашения задолженности являются участники оптового рынка электрической энергии – субъекты хозяйствования, которые до даты начала действия рынка электрической энергии, были стороной по Договору между членами оптового рынка электрической энергии Украины от 15 ноября 1996 года, и осуществляли (осуществляют) хозяйственную деятельность, связанную с диспетчерским управлением объединенной энергетической системой Украины; производством электроэнергии; ее передачей, распределением и снабжением, их кредиторы и дебиторы и другие субъекты хозяйствования, которые определены законопроектом.

Законопроект направлен на внедрение комплекса необходимых мер и на окончательное урегулирование кредиторской и дебиторской задолженности на оптовом рынке электрической энергии, а также прекращение деятельности оптового поставщика электрической энергии.