Газ для потребителя может быть дешевым при условии создания конкурентного рынка - Коболев

Если бы те компании, которые поставляют газ Оператору ГТС или для промышленности, могли напрямую прийти в украинские дома и предложить купить газ, люди значительно выиграли бы в цене.

Об этом заявил глава НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев изданию “День”, комментируя снижение цен на газ и объясняя особенности ценообразования на голубое топливо для конечного потребителя.

Коболев отметил, что тенденция снижения цены, которая наблюдается на украинском рынке газа, обусловлена падением цен в Европе и существенным превышением предложения над спросом в Украине. Поэтому на этом этапе ценообразование базируется на более выгодном украинском индикативе, а не на европейском, как происходило ранее.

Поэтому с начала года тарифы на газ для населения снизились в Украине на 38%. А именно, в апреле оптовая цена для нужд населения и производителей тепла снизилась на 15% – до 2,9 грн за куб. м. Но конечный потребитель мог бы получить еще лучшую цену, если бы не действующая система поставок газа и отсутствие в ней здоровой конкуренции.

“Пока мы (Нафтогаз. – Ред.) напрямую, к сожалению, почти не продаем газ конечному украинскому потребителю в категории населения. Поставщик, который действует сейчас, просто не дает возможности своим клиентам уйти от него, ссылаясь на те или иные долги. Выяснить историю и происхождение этих долгов иногда очень сложно, но процесс смены поставщика они блокируют. Поэтому это ограничение нужно срочно снимать. Этот шаг сделает рынок для населения прозрачным, цивилизованным и конкурентным. А это в свою очередь будет еще больше снижать цены”, – отметил Коболев.

Глава “Нафтогаза Украины” уверен, что рынок необходимо открыть для всех поставщиков. Чтобы все поставщики боролись за клиента. Чем больше будет поставщиков, тем больше будет предложение и, соответственно, меньше будет и цена для украинского домохозяйства.

“Если бы регулятор – НКРЭКУ – принял решение и позволил потребителю свободно менять своих поставщиков, тогда потребители, которые не хотели бы покупать топливо у нынешних газсбытов, могли бы выбрать другого поставщика. Таким образом уже начал формироваться конкурентный рынок”, – отметил Коболев.

Справка Finance.ua:

По словам Андрея Коболева, цены на газ для населения в апреле 2020 года по сравнению с началом года упали на 38%, и ожидается дальнейшее падение цен.