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Украина снижает производство электроэнергии

Украина снижает производство электроэнергии

Минэнерго опубликовало обновленный прогнозный баланс электроэнергии на 2020 год, который предусматривает снижение производства на всех электростанциях Украины, кроме теплоэлектроцентралей и возобновляемых источников энергии.

По данным Укрэнерго, общее уменьшение производства электроэнергии составляет 5,9% (до 143 млрд кВт·ч).

При этом снижение производства на АЭС прогнозируется на 8,6% (до 73,7 млрд кВт·ч), на ТЭС – на 7,8% (до 38,9 млрд кВт·ч), на ГЭС – на 4,8% (до 4,85 млрд кВт·ч).

При этом производство на ТЭЦ сохранится почти на том же уровне – 11,1 млрд кВт·ч. А “зеленые” электростанции должны выработать 11,37 млрд кВт·ч.

Также Украина планирует импортировать из ЕС 4,9 млрд кВт·ч.

Экспорт электроэнергии прогнозируется около 7 млрд кВт·ч, из которых в страны ЕС – 6,6 млрд кВт·ч.

По материалам Корреспондент.net
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