Когда государство будет платить бизнесу проценты по действующим кредитам

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Правительство еще больше расширило возможности рефинансирования действующих кредитов бизнеса при условии сохранения рабочих мест и зарплат наемным работникам. Соответствующие изменения приняты в программу «Доступные кредиты 5-7-9%» на заседании Кабинета Министров Украины 29 апреля по инициативе Минэкономики и Минфина.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики
«Мы продолжаем адаптировать нашу основную программу поддержки бизнеса «Доступные кредиты 5-7-9%» под реалии и запросы предпринимателей. Мы решили, что государство поможет предпринимателям сохранять не только свое дело, но и персонал, который задействован в его реализации, ведь в большинстве случаев деятельность микро- и малого бизнеса обеспечивается именно людьми и их вкладом в это дело. Мы поможем удержать не только рабочие места, но и достойный уровень оплаты труда», – комментирует новое решение Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.
Компенсация ставки по действующим кредитам до 0% будет доступна при условии сохранения не менее 60% фонда оплаты труда и 80% численности персонала по сравнению с состоянием предприятия на 1 марта 2020 г.
Это условие должно сохраняться в течение всего срока получения именно этой государственной поддержки. Кроме того, можно будет рефинансировать больший объем кредита, также повышен лимит оборота на группу связанных компаний до 10 млн. евро. Поэтому большее количество предпринимателей сможет податься на эту программу.
Займы рефинансирования предоставляются при условии отсутствия у предприятия проблемной задолженности по полученным им кредитам в банках Украины по состоянию на 1 марта 2020.
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