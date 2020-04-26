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Чистая прибыль украинских банков за первый квартал выросла почти на четверть

Чистая прибыль украинских банков за первый квартал выросла почти на четверть

В первом квартале 2020 года платежеспособные банки получили почти 16 млрд грн чистой прибыли, что почти на 24% больше показателя за аналогичный период 2019 года. Доходы украинских банков выросли на 12,6%, если сравнить с прошлогодним результатом – до 65,3 млрд грн.

Об этом говорится в данных Нацбанка.

Комиссионный доход увеличился на 16,8% – до 16,3 млрд грн. В то же время результат от переоценки операций купли-продажи вырос более чем в два раза – до 7,7 млрд грн.

Кроме того, на 9,4% выросли и расходы банковской системы – до 49,3 млрд грн. Комиссионные расходы выросли на 39% – до 5,5 млрд. А отчисления в резервы выросли почти на 3% – до почти 5 млрд грн.

Справка Finance.ua:

  • Платежеспособным банкам за январь-февраль этого года увеличили чистую прибыль в 1,8 раза, если сравнить с аналогичным периодом прошлого года – почти до 15,9 млрд грн.
  • В прошлом году прибыль банков за такой же период составила 8,7 млрд грн.
По материалам The page
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