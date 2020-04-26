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По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (26,458 млн и 34,864 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (41 и 24), максимальный курс продажи доллара 31,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,08-27,09 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 65 активных заявок по доллару на сумму 61,322 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
27,1500 – 10 000
27,1000 – 10 000
27,0900 – 20 000
27,0900 – 25 000
27,0900 – 23 000
27,0800 – 120 000
27,0800 – 99 999
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
27,0700 – 15 000
27,0700 – 20 000
27,0700 – 5 000
27,0700 – 20 000
27,1000 – 45 000
27,1100 – 21 000
27,1100 – 20 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,1198 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,0675 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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