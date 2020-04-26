По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (26,458 млн и 34,864 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (41 и 24), максимальный курс продажи доллара 31,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,08-27,09 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 65 активных заявок по доллару на сумму 61,322 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

27,1500 – 10 000

27,1000 – 10 000

27,0900 – 20 000

27,0900 – 25 000

27,0900 – 23 000

27,0800 – 120 000

27,0800 – 99 999

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

27,0700 – 15 000

27,0700 – 20 000

27,0700 – 5 000

27,0700 – 20 000

27,1000 – 45 000

27,1100 – 21 000

27,1100 – 20 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,1198 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,0675 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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