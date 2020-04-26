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НАПК привлекло к уголовной ответственности более 230 коррупционеров с начала года

НАПК привлекло к уголовной ответственности более 230 коррупционеров с начала года

Национальное агентство по предупреждению коррупции привлекло к уголовной ответственности 236 коррупционеров за 1 квартал 2020 года.

Об этом сообщает пресс служба НАПК.

Отмечается, что в целом к ​​ответственности за коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения привлечены 1012 человек. Из них 236 были привлечены к уголовной ответственности, 736 человек – к административной ответственности, еще 40 к лицам было применено дисциплинарное взыскание.

“Среди лиц, привлеченных к ответственности: 350 депутатов местных советов, 163 должностных лица юридических лиц публичного права (не указаны в ч.1 ст. ЗУ «О предупреждении коррупции») и 95 работников органов полиции”, – говорится в сообщении.

Больше всего лиц было привлечено к ответственности в связи со следующим:

  • несвоевременная подача декларации – 625 человек;
  • предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды (взятки) должностному лицу – 133 человека;
  • несообщение о существенных изменениях имущественного положения – 52 человека;
  • принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды (взятки) должностным лицом – 38 человек.
По материалам РБК-Украина
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