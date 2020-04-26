НАПК привлекло к уголовной ответственности более 230 коррупционеров с начала года

Национальное агентство по предупреждению коррупции привлекло к уголовной ответственности 236 коррупционеров за 1 квартал 2020 года.

Об этом сообщает пресс служба НАПК.

Отмечается, что в целом к ​​ответственности за коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения привлечены 1012 человек. Из них 236 были привлечены к уголовной ответственности, 736 человек – к административной ответственности, еще 40 к лицам было применено дисциплинарное взыскание.

“Среди лиц, привлеченных к ответственности: 350 депутатов местных советов, 163 должностных лица юридических лиц публичного права (не указаны в ч.1 ст. ЗУ «О предупреждении коррупции») и 95 работников органов полиции”, – говорится в сообщении.

Больше всего лиц было привлечено к ответственности в связи со следующим: