Крупная сеть ломбардов запустила кредит с доставкой на дом

Сервис подбора кредитов
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- Подтвердите заявку и получите деньги
В национальной сети ломбардов «Скарбниця» украинцам предложили новый вариант ломбардного кредита – с доставкой на дом, об этом говорится на сайте компании. Это простой, удобный вариант получения кредита во время карантина. Теперь нет необходимости идти в ломбардное отделение, чтобы оформить заем и принести на оценку свой предмет залога. Достаточно оформить заявку на сайте компании и можно считать, что деньги уже у вас на карте.
Как это работает?
Шаг 1. Оформление заявки
Как было уже сказано, на сайте сети ломбардов «Скарбниця» вы оставляете заявку, выполняя несколько простых действий: вводите персональные данные, добавляете фото паспорта и кода, вносите информацию о своем предмете залога.
Шаг 2. Отправка залога службой доставки
Сразу после оформления заявки с вами связывается сотрудник ломбарда по мобильной или видеосвязи для уточнения деталей доставки и упаковки. После чего вам нужно отправить свой залог привычным образом, как любую другую посылку, на адрес ломбардного отделения.
Шаг 3. Получение денег
Как только ваша ценность прибудет по адресу, с вами свяжется кредитный эксперт для произведения фактической оценки залога и озвучит условия кредита более подробно (сумма на руки, сроки договора, текущие скидки и бонусы).
Далее завершающий этап.
После оформления электронного договора вы получаете деньги на банковскую карту.
Что нужно для получения такого кредита?
Кредит с доставкой не отличается от обычного кредита в ломбарде ничем, кроме того, что вместо вас хлопоты по доставке вашего залога берет на себя курьерская служба. А это значит, что вам, нужен только паспорт, идентификационный код и собственно залог, под который вы хотите получить ломбардный заем. Никаких кредитных историй, справок с работы и поручителей.
На что стоит обратить внимание?
Конечно же, на акции и скидки, которые действуют в ломбарде на момент оформления кредита. Также, мало кто знает, что кредит можно взять частично. Например, вы воспользовались услугой «Кредитный курьер» и отправили в качестве залога планшет. Его оценочная стоимость составила 3000 гривен, но вам на данный момент не нужна вся сумма кредита. Можно взять часть денег, а остаток добрать уже в удобное время на карту удаленно через личный кабинет.
Как управлять своим кредитом?
Залог доставили в ломбардное отделение, кредит вам выдали, но как погашать проценты, если в стране карантин, вы на самоизоляции и прийти в ломбард нет возможности?
Очень просто: на официальном сайте ломбарда «Скарбниця» пройдя простую процедуру регистрации, вы получаете доступ ко всем своим договорам. Вы можете ознакомиться с фотографиями своих залогов, погашать кредит, добрать необходимую сумму или обменять свои бонусы в реальные деньги с выводом на банковскую карту. Личный кабинет – это ломбард в вашем смартфоне, который открывает широкие возможности для клиентов ломбарда и позволяет все вопросы закрывать дистанционно, в любое время и в любом месте. Самое важное, что при использовании Личного кабинета все клиенты получают скидку 10% на сумму начисленных процентов по кредиту.
Как видите, решения, которых требуют наши реалии, не заставляют себя долго ждать. Выход всегда есть, даже если вы соблюдаете карантин и не выходите из дому, получить деньги в ломбарде можно воспользовавшись услугой «Кредитный курьер». Это быстро, безопасно, а главное вполне реально. Уже сотни украинцев получили кредит от «Кредитного курьера», попробуйте и вы.
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