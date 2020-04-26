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СБУ подозревает экс-чиновника в хищении недр на 200 миллионов (фото)

СБУ подозревает экс-чиновника в хищении недр на 200 миллионов (фото)

Бывший депутат Житомирского городского совета и директор местного предприятия под видом работ по созданию водоема для рыбохозяйственных нужд открыли самовольную добычу песка.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ

“Злоумышленники вели “работы” на пяти земельных участках площадью 9,3 гектара. Незаконно добытый песок продавали за наличные физическим лицам и предприятиям Житомира и Коростышевского района”, – говорится в сообщении.


Фото: Служба безопасности Украины

Инициированные СБУ инженерно-экологические экспертизы показали, что дельцы успели добыть 840 тысяч кубических метров песка на 182 миллионов гривен, а самовольной разработкой недр нанесли убытки государству еще на 204 миллиона гривен.


Фото: Служба безопасности Украины

По материалам Економічна Правда
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