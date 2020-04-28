В НБУ объяснили, как будут проверять платежи владельцев анонимных карт

Закон о финмониторинге обязывает банки идентифицировать владельцев всех prepaid-карты с 1 января 2021 года.

Об этом заявили в Нацбанке во время конференц-звонка с журналистами.

Как заявили в НБУ, сейчас предложено немало упрощенных способов идентификации владельцев таких карт. «Есть способы очень простые, например, клиент может прислать на e-mail финучреждения фото с данными своего паспорта. Но в таком случае банк может предоставлять услуги в пределах определенных лимитов», – сказали в НБУ. В то же время отметили, что мелкие операции по таким картам не подпадают под действие закона.

Регулятор также временно не будет штрафовать банки за невыполнение требований закона, если они пройдут успешно другие проверки. Их будут проверять по новым нормам закона с 2021 года. В то же время в НБУ отметили, что банки уже должны разрабатывать процедуры, чтобы соответствовать требованиям.

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Положение о финмониторинге для небанковских финучреждений в НБУ обещают доработать в течение месяца. К ним также временно не будут применять штрафные санкции.

Справка Finance.ua:

Prepaid-карта – банковская карта, для оформления которой не нужны паспорт или ИНН . Она может быть пластиковой или виртуальной, и для ее оформления часто бывает достаточно номера телефона.