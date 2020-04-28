В НБУ объяснили, как будут проверять платежи владельцев анонимных карт

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Закон о финмониторинге обязывает банки идентифицировать владельцев всех prepaid-карты с 1 января 2021 года.
Об этом заявили в Нацбанке во время конференц-звонка с журналистами.
Как заявили в НБУ, сейчас предложено немало упрощенных способов идентификации владельцев таких карт. «Есть способы очень простые, например, клиент может прислать на e-mail финучреждения фото с данными своего паспорта. Но в таком случае банк может предоставлять услуги в пределах определенных лимитов», – сказали в НБУ. В то же время отметили, что мелкие операции по таким картам не подпадают под действие закона.
Регулятор также временно не будет штрафовать банки за невыполнение требований закона, если они пройдут успешно другие проверки. Их будут проверять по новым нормам закона с 2021 года. В то же время в НБУ отметили, что банки уже должны разрабатывать процедуры, чтобы соответствовать требованиям.
Положение о финмониторинге для небанковских финучреждений в НБУ обещают доработать в течение месяца. К ним также временно не будут применять штрафные санкции.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
ПФУ назвал долю пенсионеров с выплатами более 5 тыс. грнВчера, 10:27 - 97537 9
Может ли работодатель в период карантина уменьшить размер заработной платы и премии7 ч. назад - 2095 5
В Польше острая нехватка рабочих рук - готовят чартеры для украинцев5 ч. назад - 1069 3
Почти половина украинцев не удовлетворены уровнем доходовОколо часа назад - 129 2
Из-за карантина без работы остались 277 тысяч ФЛП - исследование6 ч. назад - 543 2
Как кризис отразился на зарплатах IT-специалистов (опрос)Вчера, 19:02 - 6068
Банки будут вынуждены провести оптимизацию штатовВчера, 21:06 - 2431 1
Может ли работодатель в период карантина уменьшить размер заработной платы и премии7 ч. назад - 2095 5
ПФУ назвал категорию украинцев с самой высокой пенсией (инфографика)5 ч. назад - 1875
Цена на аренду с/х земли остается стабильно низкой - Опендатабот (инфографика)Вчера, 16:24 - 1119
В Украине разрабатывают инновационный электрогрузовик (фото)Вчера, 15:10 - 422
Корпорация "Богдан" создала автомобиль для борьбы с COVID-19 (фото)28.04.2020, 14:10 - 1254 2
Новейший аккумулятор для электрокаров позволит проехать 2000 км на одном заряде26.04.2020, 15:05 - 4075 11
Маск запустил в космос еще 60 интернет-спутников Starlink23.04.2020, 09:50 - 1503
Украина начинает клинические исследования препарата, который помогает в борьбе с COVID-1922.04.2020, 15:34 - 2399 1