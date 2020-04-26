0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 927 0

Как меняется рынок МФО за время карантина: FinUpdate 3 уже завтра

Как меняется рынок МФО за время карантина: FinUpdate 3 уже завтра

Уже завтра, 30 апреля, в 11:30 стартует FinUpdate – выпуск 3: Рынок МФО. Продолжение. Это бесплатный вебинар, во время которого состоится живая дискуссия с экспертами об изменениях на рынке микрокредитования за последних 2 месяца.

Присоединяйтесь к семинару и узнавайте:

  • сколько МФО покинут рынок;
  • как изменились суммы микрокредитов во время карантина;
  • стоит ли ждать бума проблемных долгов;
  • какие превентивные меры принимать уже сейчас;
  • быть или не быть точкам офлайн кредитования;
  • особенности проверки клиентов и скоринга в период кризиса. Какие новые инструменты и сервисы появились на рынке? Что эффективнее;
  • альтернативные источники финансирования;
  • влияние Закона о финмониторинге №361 – IX на рынок МФО.

Спрос и предложение, скоринг и коллекшен будут обсуждать эксперты вебинара:
💎 директор финансовой компании “Швидко Гроші” — Александр Холод;
💎 СЕО финансовой компании Dinero – Илья Веселый;
💎 руководитель маркетинга и коммуникаций PSP Platon – Гела Слюсарчук;
💎 директор одной из ведущих финансовых компаний Чехии Creamfinance – Владислав Сиганевич.

🔥 Внимание 🔥 Самых внимательных участников ждет розыгрыш призов от партнеров FinUpdate: сертификат от ресторана “Гірський струмок” комплекса Park House, персонализированные кожаные аксессуары от BlankNote, покрытие антидождь для вашего авто от Vepryk и ритуал красоты антистресс от Sotto Voce: beauty Hub.

Смотрите и принимайте участие! Старт завтра в 11.30.⏬

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит Фондовый рынок Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.