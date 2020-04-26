Как меняется рынок МФО за время карантина: FinUpdate 3 уже завтра

Уже завтра, 30 апреля, в 11:30 стартует FinUpdate – выпуск 3: Рынок МФО. Продолжение. Это бесплатный вебинар, во время которого состоится живая дискуссия с экспертами об изменениях на рынке микрокредитования за последних 2 месяца.

Присоединяйтесь к семинару и узнавайте:

сколько МФО покинут рынок;

покинут рынок; как изменились суммы микрокредитов во время карантина;

стоит ли ждать бума проблемных долгов;

какие превентивные меры принимать уже сейчас;

быть или не быть точкам офлайн кредитования;

особенности проверки клиентов и скоринга в период кризиса. Какие новые инструменты и сервисы появились на рынке? Что эффективнее;

альтернативные источники финансирования;

влияние Закона о финмониторинге №361 – IX на рынок МФО .

Спрос и предложение, скоринг и коллекшен будут обсуждать эксперты вебинара:

💎 директор финансовой компании “Швидко Гроші” — Александр Холод;

💎 СЕО финансовой компании Dinero – Илья Веселый;

💎 руководитель маркетинга и коммуникаций PSP Platon – Гела Слюсарчук;

💎 директор одной из ведущих финансовых компаний Чехии Creamfinance – Владислав Сиганевич.

🔥 Внимание 🔥 Самых внимательных участников ждет розыгрыш призов от партнеров FinUpdate: сертификат от ресторана “Гірський струмок” комплекса Park House, персонализированные кожаные аксессуары от BlankNote, покрытие антидождь для вашего авто от Vepryk и ритуал красоты антистресс от Sotto Voce: beauty Hub.

Смотрите и принимайте участие! Старт завтра в 11.30.⏬