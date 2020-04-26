Как меняется рынок МФО за время карантина: FinUpdate 3 уже завтра

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Уже завтра, 30 апреля, в 11:30 стартует FinUpdate – выпуск 3: Рынок МФО. Продолжение. Это бесплатный вебинар, во время которого состоится живая дискуссия с экспертами об изменениях на рынке микрокредитования за последних 2 месяца.
Присоединяйтесь к семинару и узнавайте:
Спрос и предложение, скоринг и коллекшен будут обсуждать эксперты вебинара:
💎 директор финансовой компании “Швидко Гроші” — Александр Холод;
💎 СЕО финансовой компании Dinero – Илья Веселый;
💎 руководитель маркетинга и коммуникаций PSP Platon – Гела Слюсарчук;
💎 директор одной из ведущих финансовых компаний Чехии Creamfinance – Владислав Сиганевич.
🔥 Внимание 🔥 Самых внимательных участников ждет розыгрыш призов от партнеров FinUpdate: сертификат от ресторана “Гірський струмок” комплекса Park House, персонализированные кожаные аксессуары от BlankNote, покрытие антидождь для вашего авто от Vepryk и ритуал красоты антистресс от Sotto Voce: beauty Hub.
Смотрите и принимайте участие! Старт завтра в 11.30.⏬
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