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Раде рекомендуют освободить от налогообложения зарплаты некоторых медиков

Раде рекомендуют освободить от налогообложения зарплаты некоторых медиков

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует парламенту освободить от налогообложения зарплаты медиков, борющихся с коронавирусной болезнью.

Об этом написал первый заместитель председателя комитета, нардеп от фракции “Голос” Ярослав Железняк на своей странице в Facebook.

“Только что комитет рекомендовал наш новый антикризисный законопроект №3329-2 в целом! Напомню, что одна из основных новаций – освобождение от НДФЛ и военного сбора зарплат медиков и работников, которые борются с COVID-19”, – написал он.

Кроме того, документом предусмотрено:

  • продление до конца карантина ранее введенных налоговых льгот и послаблений в администрировании;
  • продление еще на месяц освобождения ФЛП от ЕСВ за себя;
  • неначисление штрафов и пени за просрочку выплат по потребительским кредитам до 31 июля.

Справка Finance.ua:

Виталий Кличко сообщал, что столичные врачи, работающие с больными коронавирусом, за март получили от 30 до 50 тысяч гривен зарплаты.

В среднем доплата за март медперсоналу, работающему с больными коронавирусом, составляет:

  • врачам – 17 тысяч гривен;
  • медицинским сестрам – 13 тысяч гривен;
  • младшему медицинскому персоналу – 11 тысяч.
По материалам Finance.UA
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