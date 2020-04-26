Раде рекомендуют освободить от налогообложения зарплаты некоторых медиков

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Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует парламенту освободить от налогообложения зарплаты медиков, борющихся с коронавирусной болезнью.
Об этом написал первый заместитель председателя комитета, нардеп от фракции “Голос” Ярослав Железняк на своей странице в Facebook.
“Только что комитет рекомендовал наш новый антикризисный законопроект №3329-2 в целом! Напомню, что одна из основных новаций – освобождение от НДФЛ и военного сбора зарплат медиков и работников, которые борются с COVID-19”, – написал он.
Кроме того, документом предусмотрено:
Виталий Кличко сообщал, что столичные врачи, работающие с больными коронавирусом, за март получили от 30 до 50 тысяч гривен зарплаты.
В среднем доплата за март медперсоналу, работающему с больными коронавирусом, составляет:
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