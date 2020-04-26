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Где найти работу во время карантина: ТОП-4 отрасли

Где найти работу во время карантина: ТОП-4 отрасли

Если гостинично-ресторанная сфера, спортивные учреждения и салоны красоты сейчас переживают далеко не лучшие времена и вынуждены сокращать работников, то в некоторых отраслях удалось сохранить темпы набора новых сотрудников. Есть даже сферы, в которых количество вакансий в апреле выросло почти в два раза.

Портал hh.ua|grc исследовал, в каких отраслях активно размещали вакансии в середине апреля – начале второго месяца карантина.

Розничная торговля. На компании, которые работают в сфере розничной торговли, приходится 11% всех размещенных в течение 12-22 апреля вакансий.

Чаще всего ищут:

  • специалистов по продажам: кассиров, продавцов торговых залов, заведующих отделами;
  • бухгалтеров и маркетологов;
  • специалистов по профсферы «Транспорт»: логистов, работников и менеджеров складов.

Транспортные и логистические компании. По результатам середины апреля работодатели области вошли в ТОП-5 по количеству вакансий: такие компании разместили три раза больше вакансий, чем в середине марта.

Ищут довольно широкий спектр специалистов:

  • профильных работников (водителей, экспедиторов, логистов);
  • руководителей;
  • бухгалтеров;
  • HR-менеджеров.

Производители продуктов питания. Количество предложений по работе, размещенных компаниями в отрасли, в апреле выросло на 75%.

Кто может рассчитывать на трудоустройство:

  • специалисты по продажам: менеджеры по работе с клиентами, торговые представители, менеджеры по дистрибуции;
  • руководители и технологи.

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Производители аграрной продукции. В марте количество предложений по работе увеличилось почти втрое (по сравнению с февралем), а в апреле – еще на 60% (по сравнению с мартом). По итогам двух месяцев отрасль «Сельское хозяйство» вошла в ТОП-10 по количеству вакансий. Хотя, например, в 2019 году там не фигурировала.

Специалисты в спросе:

  • менеджеры по продажам;
  • специалисты по работе с клиентами
  • эЭкономисты и IT-специалисты (сетевые администраторы, программисты 1С).

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По материалам Finance.UA
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