Украина уже накопила достаточно газа для прохождения зимы - Коболев

Запасы природного газа в подземных хранилищах Украины достигли 16,4 млрд кубометров, чего достаточно для прохождения зимы 2020/21.

За прошедшие сутки в ПХГ было закачано 34,5 млн кубометров, в то же время отбор газа не производился, сообщили в компании «Оператор ГТС Украины».

«Этого газа точно будет достаточно на следующую зиму», – сообщил в эфире телеканала «UA: Первый» глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.

По его словам, импорт газа сейчас не осуществляется, а пополнение ПХГ происходит за счет газа внутренней добычи.

«Газ сейчас импортируется преимущественно частными трейдерами, если их бизнес-модель позволяет это делать. Для «Нафтогаза» мы сейчас не видим в этом смысла, потому что рынок переполнен. Если и будем что-то импортировать, то исключительно с целью моментальной перепродажи на рынке», – отметил Коболев.

Сейчас цена газа на европейских биржах колеблется на уровне $80 за тысячу кубометров, что на 60% меньше прошлогодней цены.

После завершения отопительного сезона 2019/20 в Украине накопились рекордные для страны запасы газа в ПХГ объемом в 15,8 млрд куб. м. Пополнение хранилищ газом началось 6 апреля.