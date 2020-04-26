Банкиры зафиксировали снижение спроса населения и бизнеса на кредиты (график)

Украинские банки констатируют уменьшение спроса на кредиты со стороны населения и бизнеса, установление более жестких стандартов кредитования и рост запросов на реструктуризацию от предприятий-заемщиков.

Об этом свидетельствуют результаты “Опроса об условиях кредитования” за II квартал 2020 год, проведенного НБУ с 19 марта по 9 апреля 2020 года.

Всего 42% респондентов прогнозируют увеличение объема портфеля корпоративных кредитов и 30% – розничных, что вдвое меньше по сравнению с прошлым кварталом.



График НБУ

Половина всех опрошенных банков в прошлом квартале усилили стандарты кредитования бизнеса из-за негативных инфляционных, курсовых и общеэкономических ожиданий.

Падение спроса со стороны населения на кредиты в І квартале стало самым большим с 2015 года.

В следующем квартале, а также ближайшие 12 месяцев в целом банки ожидают дальнейшего сокращения спроса населения и бизнеса на кредиты. Такое мнение отражает слом предшествующих тенденций, ведь до сих пор банки сохраняли позитивные ожидания относительно роста спроса на кредиты со стороны населения и бизнеса, и по условиям кредитования.

Большинство банков также ожидает резкого снижения качества как корпоративного, так и розничного портфеля.

Одновременно банки все еще прогнозируют рост объемов депозитов, хотя и меньше, чем в предыдущих кварталах. Часть банков ожидает оттока средств клиентов.

Ожидания реализации всех рисков также ухудшились и достигли своего максимума со II квартала 2014 года. В следующем квартале банки ожидают наибольшего роста кредитного риска, в меньшей степени вырастут валютный и процентный риски.

Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по кредитам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором кредита, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам кредитный продукт.