Банкиры зафиксировали снижение спроса населения и бизнеса на кредиты (график)

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Украинские банки констатируют уменьшение спроса на кредиты со стороны населения и бизнеса, установление более жестких стандартов кредитования и рост запросов на реструктуризацию от предприятий-заемщиков.
Об этом свидетельствуют результаты “Опроса об условиях кредитования” за II квартал 2020 год, проведенного НБУ с 19 марта по 9 апреля 2020 года.
Всего 42% респондентов прогнозируют увеличение объема портфеля корпоративных кредитов и 30% – розничных, что вдвое меньше по сравнению с прошлым кварталом.
График НБУ
Половина всех опрошенных банков в прошлом квартале усилили стандарты кредитования бизнеса из-за негативных инфляционных, курсовых и общеэкономических ожиданий.
Падение спроса со стороны населения на кредиты в І квартале стало самым большим с 2015 года.
В следующем квартале, а также ближайшие 12 месяцев в целом банки ожидают дальнейшего сокращения спроса населения и бизнеса на кредиты. Такое мнение отражает слом предшествующих тенденций, ведь до сих пор банки сохраняли позитивные ожидания относительно роста спроса на кредиты со стороны населения и бизнеса, и по условиям кредитования.
Большинство банков также ожидает резкого снижения качества как корпоративного, так и розничного портфеля.
Одновременно банки все еще прогнозируют рост объемов депозитов, хотя и меньше, чем в предыдущих кварталах. Часть банков ожидает оттока средств клиентов.
Ожидания реализации всех рисков также ухудшились и достигли своего максимума со II квартала 2014 года. В следующем квартале банки ожидают наибольшего роста кредитного риска, в меньшей степени вырастут валютный и процентный риски.
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