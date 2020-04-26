Оператор "Северного потока-2" отреагировал на намерения Польши арестовать его активы

Компания — оператор проекта строительства “Северного потока-2” Nord Stream 2 AG не знает о судебных разбирательствах, которые могли бы затронуть активы компании.

Об этом со ссылкой на слова пресс-секретаря компании Йенса Мюллера пишет ТАСС.

“Nord Stream 2 AG не знает о каких-либо судебных разбирательствах, которые могли бы повлиять на активы компании и, следовательно, на проект”, — сказал представитель оператора, отвечая на вопрос, получала ли компания судебные уведомления от Польши.

Ранее заместитель министра государственных активов Польши Януш Ковальский заявил, что правительство страны может арестовать активы “Газпрома” в проекте “Северный поток-2” в качестве компенсации, которую Стокгольмский арбитраж присудил польской компании PGNiG.

Отметим, Стокгольмский арбитраж ранее присудил компании PGNiG компенсацию в размере 1,5 млрд долларов. Польская сторона просила пересмотреть контрактную цену на поставку газа, который поставлялся по газопроводу Ямал-Европа с ноября 2014 года. Она заявила, что цены были завышенными. Суд с претензиями согласился. PGNiG на днях сообщила, что “Газпром” выставил ей счета за газ на старых условиях, то есть без учета решения суда.