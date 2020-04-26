Оператор "Северного потока-2" отреагировал на намерения Польши арестовать его активы

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Компания — оператор проекта строительства “Северного потока-2” Nord Stream 2 AG не знает о судебных разбирательствах, которые могли бы затронуть активы компании.
Об этом со ссылкой на слова пресс-секретаря компании Йенса Мюллера пишет ТАСС.
“Nord Stream 2 AG не знает о каких-либо судебных разбирательствах, которые могли бы повлиять на активы компании и, следовательно, на проект”, — сказал представитель оператора, отвечая на вопрос, получала ли компания судебные уведомления от Польши.
Ранее заместитель министра государственных активов Польши Януш Ковальский заявил, что правительство страны может арестовать активы “Газпрома” в проекте “Северный поток-2” в качестве компенсации, которую Стокгольмский арбитраж присудил польской компании PGNiG.
Отметим, Стокгольмский арбитраж ранее присудил компании PGNiG компенсацию в размере 1,5 млрд долларов. Польская сторона просила пересмотреть контрактную цену на поставку газа, который поставлялся по газопроводу Ямал-Европа с ноября 2014 года. Она заявила, что цены были завышенными. Суд с претензиями согласился. PGNiG на днях сообщила, что “Газпром” выставил ей счета за газ на старых условиях, то есть без учета решения суда.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Кабмин останавливает несколько атомных энергоблоков в УкраинеВчера, 12:29 - 2720 19
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторингаВчера, 21:03 - 2247 5
МВФ сделал Киеву предупреждение в связи с законом о НАБУ - СМИВчера, 12:43 - 1359 5
Кабмин одобрил “карантинные зарплаты" военным и полицейскимВчера, 17:44 - 727 4
Оператор ГТС предлагает "Газпрому" хранить газ в УкраинеВчера, 19:15 - 520 2
Как перевести деньги на карту и не нарушить закон о финмониторинге - разъяснение НацбанкаВчера, 08:01 - 29021
Работу системы видеофиксации отсрочили из-за карантинаВчера, 19:11 - 5749 2
Кто получит в мае повышенные пенсии (инфографика)Вчера, 11:03 - 3550 2
Оператор "Северного потока-2" отреагировал на намерения Польши арестовать его активыВчера, 09:33 - 2798 2
Кабмин останавливает несколько атомных энергоблоков в УкраинеВчера, 12:29 - 2720 19
Корпорация "Богдан" создала автомобиль для борьбы с COVID-19 (фото)Позавчера, 14:10 - 706 1
Новейший аккумулятор для электрокаров позволит проехать 2000 км на одном заряде26.04.2020, 15:05 - 3306 8
Маск запустил в космос еще 60 интернет-спутников Starlink23.04.2020, 09:50 - 1249
Украина начинает клинические исследования препарата, который помогает в борьбе с COVID-1922.04.2020, 15:34 - 1907 1
Facebook создала собственную ботоферму - платформу ботов для изучения троллей и мошенников17.04.2020, 11:10 - 973