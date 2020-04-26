Счетная палата показала, сколько Украина потратила на борьбу с коронавирусом (инфографика)

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Из государственного бюджета было выделено 365,324 миллиона гривен, и еще 690,374 миллиона гривен потратили местные бюджеты на борьбу с коронавирусом.
Такие данные приводит Счетная палата.
Теперь же эти расходы “будут предметом тщательного изучения со стороны Счетной палаты”, – пообещал руководитель ведомства Валерий Пацкан.
“Чтобы не терять время, наши специалисты уже делают все, чтобы идентифицировать возможные риски, в том числе и неэффективного использования средств. Они визуализируют и систематизируют информацию, чтобы каждый мог посмотреть, как расходуются средства на борьбу с пандемией и из государственного, и из местных бюджетов. Отныне ежедневно в свободном доступе можно увидеть общую сумму расходов на преодоление пандемии, общее количество операций, а также какие области больше всего закупают необходимые средства, какие – отстают, и многое другое”, – отметил Валерий Пацкан.
Добавим, что лидерами по расходам стали структуры МВД Украины. Государственное учреждение “Центр обслуживания подразделений Национальной полиции Украины” потратил более 134 миллионов бюджетных средств, а Центральный госпиталь МВД Украины – почти 114 миллионов гривен.
Инфографика Счетной палаты
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