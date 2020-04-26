Как менялся спрос на технику и электронику во время карантина (инфографика)

Из-за введенных ограничений и закрытия физических магазинов техники, традиционные продажи электроники сократились на 54%, при этом покупка ее через онлайн выросла на 20%.

Об этом свидетельствует исследование GfK Ukraine по розничному рынку бытовой техники и электроники в Украине, проведенное в период 16 марта – 12 апреля.

Как менялся спрос на рынке электроники во время карантина:

в первую неделю изоляции незначительная положительная динамика сохранилась на рынке ноутбуков, поскольку потребителям нужно было обустроить домашние рабочие места;

7% роста в натуральном выражении показали продажи морозильных камер. Потребители, очевидно, опасались ограничений передвижения и, как следствие, нуждались в длительном хранении продуктов;

доля онлайн-продаж возрастает до 60%, а существенный разрыв между темпами роста традиционных и интернет-продаж в дальнейшем сохраняется. Неопределенность прогнозов побуждает украинцев и в дальнейшем откладывать или существенно ограничивать покупки техники;

в первые недели карантина существенно уменьшились продажи на рынке телекоммуникаций: продажи смартфонов сократились на 50% в денежном выражении.

“После стремительного падения продаж в первые недели карантина рынок бытовой техники и электроники возобновил положительные темпы роста, добавив 8% в денежном выражении. Такая динамика свидетельствует о том, что украинцы в определенной степени адаптировались к изменениям”, – отмечают в исследовании.

Сейчас потребители стремятся к налаживанию комфортного и приятного пребывания в изоляции и к проведению времени с пользой: уборка, приготовление пищи. Выросли и продажи категорий, направленных на обеспечение комфорта и развлечений: телевизоров, планшетов, смартфонов.

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