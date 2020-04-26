Новая версия Windows 10 станет быстрее работать на системах с HDD

Компания Microsoft приступила к активному тестированию майского обновления Windows 10 (версия 2004). Кроме исправления различных багов, разработчики позаботились и об интеграции функции, которая будет особенно полезна пользователям компьютеров и ноутбуков, не имеющих SSD-накопителя.

Речь о появлении в составе ОС технологии улучшенного индексирования дискового пространства, сообщает Windows Latest.

Такое решение позволит снизить нагрузку на всю систему – процесс будет запускаться только в то время, когда пользователь не нагружает ПК по максимуму, и актуальная производительность не критична.

Разработчики уверены, что именно такое решение позволит значительно увеличить быстродействие Windows 10 на устройствах с HDD. При этом владельцы твердотельных накопителей практически не заметят разницы в производительности в связи с особенностью их работы.

Сейчас майская версия Windows 10 проходит тестирование в рамках программы Windows Insider. Релиз общедоступного апдейта запланирован на следующий месяц.