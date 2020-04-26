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Более 70% украинцев планируют на майские праздники сидеть дома - опрос

Более 70% украинцев планируют на майские праздники сидеть дома - опрос

68% украинцев часто следят за новостями о коронавирусе, 19% делают это иногда, 9% – редко. 5% вообще не интересуются такими новостями. Чаще отслеживают новости о коронавирусе люди старшего возраста, женщины и более беднее опрошенные.

Об этом говорится в опросе Социологической группы «Рейтинг» в течение 24-25 апреля 2020 года

Как выходят из дома:

  • Несмотря на карантин, 29% опрошенных отметили, что выходят из дома несколько раз в день, 23% – один раз в день.
  • В то же время 37% заявили, что выходят только раз в несколько дней,
  • 11% – вообще стараются не выходить.

За последние две недели заметно возросло число тех, кто выходит из дома чаще, в частности, количество респондентов, которые выходят несколько раз в день выросло с 19 до 29%.

Чаще находятся дома женщины, самые старшие и самые бедные опрошенные. В то же время, чем меньше респонденты смотрят новости, тем чаще выходят из дома во время карантина.

Как проведут майские праздники:

  • Три четверти опрошенных планируют быть дома на майские выходные.
  • 17% намерены заняться домашним хозяйством,
  • 8% хотят посетить родных, близких,
  • 5% – провести время с друзьями или знакомыми,
  • 1% – поехать в путешествие по стране.

О желании заняться домашним хозяйством относительно чаще говорили жители Запада и Центра, жители сел. Посетить родных и близких больше хотят младшие, мужчины и более обеспеченные респонденты.

Антикризисная инструкция от Finance.ua

По материалам Finance.UA
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