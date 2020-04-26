DJI представила складной дрон Mavic Air 2 (фото, видео)

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Компания DJI представила складной квадрокоптер Mavic Air 2, который приходит на смену популярной модели Mavic Air, дебютировавшей два года назад.
Новое поколение дрона получило улучшенную камеру, улучшенные возможности съёмки видео и увеличенное время автономной работы. При этом цена осталась на прежнем уровне. DJI Mavic Air 2 предлагается за 799 долларов, как и предшественник.
Mavic Air 2 получил камеру с 1/2-дюймовым датчиком разрешением 48 Мп, поддержкой съёмки видео 4K на скорости 60 кадров в секунду и замедленного видео 8K. Можно снимать видео с HDR при разрешении 4K и на скорости 30 к/с, также есть режим скоростной съёмки 240 к/с 1080p.
Фото: ixbt.com
По словам производителя, дрон получил систему искусственного интеллекта с улучшенным распознаванием обстановки для автоматического выбора оптимального режима съёмки, таких как дневной HDR или ночной гиперлапс.
Аппарат стал немного тяжелее и весит 570 граммов вместо прежних 430. Он может похвастаться улучшенными моторами и аэродинамикой. Время полёта тоже увеличилось — до 34 минут. Технология передачи видео позволяет дрону удаляться на расстояние до 10 км.
Продажи DJI Mavic Air 2 уже начались в Китае, международный запуск планируется в середине мая.
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