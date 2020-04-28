Продукты в магазинах дешевеют: что будет с ценами к лету

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Украине за первый квартал подешевели самые востребованные товары и услуги. Это видно из данных Госслужбы статистики и подтверждено экономистами.
В ближайшие три месяца эксперты не видят оснований для повышения цен на самые востребованные товары. Наоборот, они будут дешеветь, пока не закончится карантин и не возобновится спрос, пишет сайт Сегодня.
“Стоимость “корзины” сейчас и в дальнейшем будет снижаться до уровня марта с поправкой на девальвацию гривны и рост мировой цены на некоторые продукты – зерно, подсолнечное масло. Этому будет способствовать и то, что Кабмин вернул госконтроль над ценами на 10 базовых продуктов питания и ряд медикаментов. Считаю это действенным механизмом влияния на ценовую ситуацию в стране и началом мягкого регулирования по европейскому образцу. А цены на фрукты и овощи, как и раньше, окажутся зависимыми от урожая. При этом многие фрукты и ранние овощи у нас будут привозными”, – говорит директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.
А вот член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин ожидает с осени серьезного роста цен на многие позиции, которые сейчас дешевеют.
“Главных причин для этого три, – анализирует Пендзин. – Первая причина – ожидаем, что карантин в то время отменят, сфера услуг начнет работать, значит, возрастет спрос на то же подсолнечное масло, мясо. Возобновятся перевозки – тут же пойдут вверх цены на топливо. Вторая причина – карантин не позволит агропрому и перерабатывающим предприятиям в агросекторе достичь даже прошлогоднего уровня выпуска продукции. И третий фактор – из-за сложных климатических условий как в мире в целом, так и в Украине в частности, урожай соберут намного меньше при неизменном спросе на продукты питания – очевидно, что цены за это тоже начнут расти. Более детальный прогноз возможен ближе к сентябрю”.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
ПФУ назвал долю пенсионеров с выплатами более 5 тыс. грнВчера, 10:27 - 97537 9
Может ли работодатель в период карантина уменьшить размер заработной платы и премии7 ч. назад - 2095 5
В Польше острая нехватка рабочих рук - готовят чартеры для украинцев5 ч. назад - 1069 3
Почти половина украинцев не удовлетворены уровнем доходовОколо часа назад - 129 2
Из-за карантина без работы остались 277 тысяч ФЛП - исследование6 ч. назад - 543 2
Как кризис отразился на зарплатах IT-специалистов (опрос)Вчера, 19:02 - 6068
Банки будут вынуждены провести оптимизацию штатовВчера, 21:06 - 2431 1
Может ли работодатель в период карантина уменьшить размер заработной платы и премии7 ч. назад - 2095 5
ПФУ назвал категорию украинцев с самой высокой пенсией (инфографика)5 ч. назад - 1875
Цена на аренду с/х земли остается стабильно низкой - Опендатабот (инфографика)Вчера, 16:24 - 1119
В Украине разрабатывают инновационный электрогрузовик (фото)Вчера, 15:10 - 422
Корпорация "Богдан" создала автомобиль для борьбы с COVID-19 (фото)28.04.2020, 14:10 - 1254 2
Новейший аккумулятор для электрокаров позволит проехать 2000 км на одном заряде26.04.2020, 15:05 - 4075 11
Маск запустил в космос еще 60 интернет-спутников Starlink23.04.2020, 09:50 - 1503
Украина начинает клинические исследования препарата, который помогает в борьбе с COVID-1922.04.2020, 15:34 - 2399 1