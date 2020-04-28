Продукты в магазинах дешевеют: что будет с ценами к лету

В Украине за первый квартал подешевели самые востребованные товары и услуги. Это видно из данных Госслужбы статистики и подтверждено экономистами.

В ближайшие три месяца эксперты не видят оснований для повышения цен на самые востребованные товары. Наоборот, они будут дешеветь, пока не закончится карантин и не возобновится спрос, пишет сайт Сегодня.

“Стоимость “корзины” сейчас и в дальнейшем будет снижаться до уровня марта с поправкой на девальвацию гривны и рост мировой цены на некоторые продукты – зерно, подсолнечное масло. Этому будет способствовать и то, что Кабмин вернул госконтроль над ценами на 10 базовых продуктов питания и ряд медикаментов. Считаю это действенным механизмом влияния на ценовую ситуацию в стране и началом мягкого регулирования по европейскому образцу. А цены на фрукты и овощи, как и раньше, окажутся зависимыми от урожая. При этом многие фрукты и ранние овощи у нас будут привозными”, – говорит директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

А вот член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин ожидает с осени серьезного роста цен на многие позиции, которые сейчас дешевеют.

“Главных причин для этого три, – анализирует Пендзин. – Первая причина – ожидаем, что карантин в то время отменят, сфера услуг начнет работать, значит, возрастет спрос на то же подсолнечное масло, мясо. Возобновятся перевозки – тут же пойдут вверх цены на топливо. Вторая причина – карантин не позволит агропрому и перерабатывающим предприятиям в агросекторе достичь даже прошлогоднего уровня выпуска продукции. И третий фактор – из-за сложных климатических условий как в мире в целом, так и в Украине в частности, урожай соберут намного меньше при неизменном спросе на продукты питания – очевидно, что цены за это тоже начнут расти. Более детальный прогноз возможен ближе к сентябрю”.