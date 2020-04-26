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ЕС потратит 375 миллиардов евро на восстановление туризма

ЕС потратит 375 миллиардов евро на восстановление туризма

Евросоюз выделит 375 миллиардов евро на восстановление туристической отрасли после пандемии коронавируса, сообщил исполнительный директор Европейской туристской комиссии (ETC) Эдуардо Сантандер.

Об этом сообщает португальское информационное агентство Lusa.

Как рассказал Сантандер, из-за пандемии коронавируса туризм в ЕС сократился примерно до 10% от прежнего объема. Также пострадали от пандемии и связанные с туризмом отрасли.

“От круизных линий, туроператоров и авиакомпаний, все несут огромные убытки, которые составляют от 45% для авиаперевозчиков до 70% для гостиниц и ресторанов”, – заявил он в интервью журналистам.

Больше всего, по оценке Сантандера, пострадают туристические отрасли Португалии, Италии, Испании и Греции.

По оценке директора ЕТС, связанный с коронавирусом кризис создаст огромную безработицу в странах Евросоюза, поскольку если ограничения продлятся еще несколько месяцев, то могут быть потеряны до 10 млн рабочих мест.

Европейская туристическая комиссия объединяет 33 национальных туристских администрации стран Евросоюза.

По материалам Корреспондент.net
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