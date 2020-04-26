Польша хочет арестовать активы "Газпрома" в "Северном потоке - 2"

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Польское правительство намерено арестовать активы “Газпрома” в Европе в качестве компенсации, которую энергетическому концерну PGNiG присудил Арбитражный суд в Стокгольме.
Об этом заявил заместитель министра государственных активов республики Януш Ковальский в интервью еженедельнику Wprost.
По его словам, несколько лет назад так поступил украинский “Нафтогаз”.
“У нас стоит вопрос, каким образом можно взыскать с “Газпрома” более 6 млрд злотых (1,5 млрд долларов), которые были присуждены польской стороне через Арбитражный Суд в Стокгольме в пользу компании PGNiG в счет переплаты за газ. Лучшим вариантом, на мой взгляд, является именно такое жесткое изъятие. В этом направлении сегодня также следует PGNiG”, – сказал он.
Как подчеркнул Ковальский, “этот путь требует дальнейших процессуальных действий”.
“Можно сказать, что все ключевые проекты, реализуемые в Европе “Газпромом” и его дочерними компаниями, могут в конечном итоге служить для эффективного погашения долгов перед Польшей”, – отметил он.
“Во-первых, если все-таки россияне не будут уважать закон, то, на мой взгляд, хорошая идея – занять в первую очередь акции Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Это также может привести к задержке реализации проекта Nord Stream 2”, – добавил Ковальский, подчеркнув, что нельзя идти ни на какие уступки в деле о получении от “Газпрома” компенсации.
По его мнению, PGNiG выберет самый эффективный способ добиться компенсации.
“Независимый арбитраж в Стокгольме признал нашу правоту”, – констатировал представитель польского правительства.
Напомним, 30 марта PGNiG заявила, что выиграла у “Газпрома” арбитраж на 1,5 миллиарда долларов.
PGNiG инициировала арбитражное разбирательство против ПАО “Газпром” и “Газпром экспорта” в 2015 году с требованием о пересмотре цены на природный газ, поставляемый в Польшу по контракту от 25 сентября 1996 года.
Он предусматривал поставку около 10 млрд куб. м газа в год, минимальное годовое контрактное количество – 8,7 млрд куб. м в год. Договор действует до 2022 года.
29 июня трибунал принял промежуточное решение по делу. Польская компания заявила, что арбитры признали право польского импортера PGNiG требовать снижения цены в контракте на поставку российского газа по газопроводу Ямал – Европа.
Но в “Газпром экспорте” заметили, что трибунал не согласился с предложенным польской компанией способом изменения цены и ценовой формулой.
Кроме прочего, трибунал не согласился и с доводами PGNiG о том, что единственный релевантный фактор для ценообразования в долгосрочных контрактах на поставку газа – это цены на хабах.
“Газпром экспорт” не согласился с выводами арбитражного трибунала о наличии у трибунала полномочий изменить формулу цены по собственному усмотрению и 1 октября 2018 года обратился в шведский национальный суд с требованием об отмене первого арбитражного решения от 29 июня 2018 года.
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