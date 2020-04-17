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Tesla подняла цену на Model 3 в Китае

Tesla подняла цену на Model 3 в Китае

Американскому производителю электрокаров Tesla пришлось поднять цены на оба варианта Model 3, выпущенных в Китае, после того, как власти КНР решили сократить субсидии на крупнейшем в мире автомобильном рынке. Об этом сообщает Reuters.

Сокращение субсидий на 10% началось 23 апреля, однако оно будет растянуто на трехмесячный переходный период.

После корректировки цена на седаны Standard Range Model 3 поднялась до 303 550 юаней с 299 050 юаней. Вариант Long Range Model 3, который будет поставляться компанией с июня этого года, теперь оценивается в 344 050 юаней.

Китай намерен также сократить субсидии на 20% в 2021 году и на 30% в 2022 году.

Из-за пандемии коронавируса общие продажи автомобилей в КНР упали на 42% за первый квартал года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Однако местный автопром ожидает скорого возобновления продаж.

Напомним, в марте этого года американская Tesla продала 10 160 автомобилей в Китае, что стало самым высоким показателем за месяц на крупнейшем в мире автомобильном рынке.

По материалам Mind
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