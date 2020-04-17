Верховный суд поддержал НБУ в споре о банкротстве украинского банка

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Нацбанк частично выиграл дело в Верховном суде, в котором бывшие владельцы банка “Новый” пытались обжаловать решение регулятора еще от июля 2017-го о банкротстве этого финучреждения, сообщила сегодня пресс-служба НБУ.
Верховный суд согласился с позицией НБУ, что суды предыдущих инстанций, принимая решение о незаконности признания банка “Новый” неплатежеспособным, вмешались в дискреционные (совершаемые по личному усмотрению) полномочия регулятора. Само же дело Верховный суд отправил на повторное слушание в суды первой инстанции.
“Национальный банк также отметил, что суды предыдущих инстанций не предоставили правовой оценки тому, что акционер нарушил свою обязанность по докапитализации банка “Новый” с установленным законодательством уровня, что привело к наступлению неплатежеспособности банка”, – говорится в сообщении НБУ.
Среди акционеров банка “Новый” было государственное Конструкторское бюро “Южное”, которое и обжаловало признание банка банкротом. А вывод с рынка банка Нацбанк объяснил тем, что его регулятивный капитал опустился ниже одной третьей минимального уровня.
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