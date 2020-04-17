Эксперт назвал риски дешевых кредитов от правительства

Дешевые кредиты, которые правительство Дениса Шмыгаля обещает бизнесу, могут породить коррупционные схемы и стоить очень дорого всем украинцам.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко.

На следующей неделе Кабмин планирует представить детали новой программы. По замыслу чиновников кредитование должно поддержать малый и средний бизнес, сохранив рабочие места и тем самым не оставив людей без денег.

“Все будет зависеть от критериев выдачи кредитов. Какой бы сложной не была ситуация, главный критерий выдачи кредита – это способность бизнеса его эффективно использовать и погасить. Не исключено, что этот инструмент может породить новые коррупционные схемы, что в совокупности с низким уровнем погашения займов может дорого обойтись обществу”, – отметила Ахтырко.

Кроме того, шаг навстречу правительству сделал Нацбанк. В четверг регулятор принял решение снизить учетную ставку сразу на 2 п. п – до 8%, дав банкам более дешевый ресурс для кредитования. НБУ также анонсировал упрощение условий по срокам и залогов для рефинансирования банков.

Как отмечается, пока неизвестно, как финучреждения этим ресурсом воспользуются. Эти средства могут пойти не только и не столько для кредитования граждан и бизнеса, сколько для покупки банками ОВГЗ, чему, впрочем, в правительстве будут только рады. Тем более что одних траншей от МВФ Кабмину не хватит, чтобы профинансировать дефицит бюджета и обеспечить в том числе социальные расходы казны.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров на следующей неделе представит новую программу льготных кредитов “Новые деньги”. Это будет программа льготных кредитов со ставкой до 3%.

В Минфине также заявили о расширении программы Доступных кредитов 5-7-9%.

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