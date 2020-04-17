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Фонд гарантирования показал, сколько вкладов украинцы держат в банках (инфографика)

Фонд гарантирования показал, сколько вкладов украинцы держат в банках (инфографика)

По состоянию на 1 апреля 2020 года общая сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 520,24 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования физических лиц.

Общая сумма вкладов:

  • вклады в национальной валюте – 285,39 млрд грн;
  • вклады в иностранной валюте – 234,85 млрд грн.

Защищенные вклады:

  • средства 98,2% вкладчиков в банках-участниках Фонда являются полностью защищенными вкладам (в размере от 10 грн до 200 000 грн);
  • гарантиями Фонда полностью покрывается 39,9% от общей суммы вкладов, что составляет 207,31 млрд грн.

Вклады ФЛП:

  • доля ФЛП в структуре вкладчиков составляет 3,0%;
  • общая сумма их вкладов на 1 апреля 2020 года составила 31,87 млрд грн (6,1% от общей суммы вкладов).

Справка Finance.ua:

  • По состоянию на 1 апреля 2020 года в реестре участников Фонда гарантирования насчитывалось 74 банка.
  • При осуществлении выплат по вкладам в иностранной валюте они пересчитываются в гривну по официальному курсу, установленному Национальным банком Украины на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка.
  • В ФГВФЛ хотят повысить гарантированную сумму вкладов в 3-4 раза. Расчеты показывают, что гарантированную сумму банковских вкладов можно повысить с 200 тыс. грн до 600-800 тыс. грн.
  • Препятствием для увеличения гарантированной максимальной суммы вкладов до 600-800 тысяч грн являются вопросы реструктуризации задолженности Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) перед Министерством финансов.

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По материалам Finance.UA
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