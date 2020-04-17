0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 21 0

Intel увеличила чистую прибыль на 42% несмотря на коронавирус

Intel увеличила чистую прибыль на 42% несмотря на коронавирус

Крупнейший производитель компьютерных компонентов Intel в первом квартале этого года увеличил чистую прибыль до $5,6 млрд, или на 42% по сравнению с показателем прошлого года. Выручка компании выросла на 23% – до $19,8 млрд, хотя аналитики прогнозировали ее на уровне $18,6 млрд.

По прогнозам компании, выручка во втором квартале составит примерно $18,5 млрд. Однако из-за ситуации с пандемией COVID-19 и вызванной ею экономической неопределенности компания отказалась предоставлять годовой прогноз, говорится в пресс-релизе Intel.

В компании отметили, что пандемия может оказать негативное влияние на финансовые результаты. Однако все еще сложно прогнозировать ее последствия для спроса на продукцию.

Справка Finance.ua:

  • Американская корпорация Intel основана в 1968 году. Она производит широкий спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры.
По материалам The page
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.