Intel увеличила чистую прибыль на 42% несмотря на коронавирус

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Крупнейший производитель компьютерных компонентов Intel в первом квартале этого года увеличил чистую прибыль до $5,6 млрд, или на 42% по сравнению с показателем прошлого года. Выручка компании выросла на 23% – до $19,8 млрд, хотя аналитики прогнозировали ее на уровне $18,6 млрд.
По прогнозам компании, выручка во втором квартале составит примерно $18,5 млрд. Однако из-за ситуации с пандемией COVID-19 и вызванной ею экономической неопределенности компания отказалась предоставлять годовой прогноз, говорится в пресс-релизе Intel.
В компании отметили, что пандемия может оказать негативное влияние на финансовые результаты. Однако все еще сложно прогнозировать ее последствия для спроса на продукцию.
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