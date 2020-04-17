"Нафтогаз" снизил цены на газ для промышленности

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
НАК “Нафтогаз Украины” опубликовала ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 мая 2020 года, для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов.
Об этом сообщается на сайте компании.
Нафтогаз предлагает такие тарифы:
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в апреле оптовая цена на природный газ для нужд населения снизилась до 2,9 грн за кубометр (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами), что на 15% меньше, чем в марте.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Штат Миссисипи планирует судиться с Китаем из-за коронавирусаВчера, 22:00 - 441 8
Глава Таможни Нефедов надбавками увеличил себе оклад в 6,5 разВчера, 17:38 - 1888 7
Производство Lada на ЗАЗе прекратилось сразу после старта - СМИ44 мин. назад - 339 6
Правительство готовит кредитную программу "Новые деньги" - ШмыгальВчера, 15:46 - 1434 6
Чиновники игнорируют решение Президента по «Укрбуду» - инвесторыВчера, 16:41 - 2459 4
Украинцам, которые уволились с работы по собственному желанию, будут выплачивать пособиеВчера, 19:03 - 5003 1
Нацбанк снизил учетную ставкуВчера, 14:08 - 4347
Беларусь нашла поставщика нефти в обход РоссииВчера, 19:44 - 3214
Чиновники игнорируют решение Президента по «Укрбуду» - инвесторыВчера, 16:41 - 2459 4
В Fitch сообщили, на сколько курс гривны обесценится в этом году3 ч. назад - 2252
Маск запустил в космос еще 60 интернет-спутников StarlinkВчера, 09:50 - 380
Украина начинает клинические исследования препарата, который помогает в борьбе с COVID-19Позавчера, 15:34 - 592
Facebook создала собственную ботоферму - платформу ботов для изучения троллей и мошенников17.04.2020, 11:10 - 627
Apple представила новый бюджетный iPhone (фото, видео)16.04.2020, 11:10 - 2305 1
Virgin Orbit провела успешные испытания ракеты-носителя (фото, видео)14.04.2020, 17:10 - 935