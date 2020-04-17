"Нафтогаз" снизил цены на газ для промышленности

НАК “Нафтогаз Украины” опубликовала ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 мая 2020 года, для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов.

Об этом сообщается на сайте компании.

Нафтогаз предлагает такие тарифы:

газ по цене 3 421,00 – 3 929,00 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами);

по сравнению с ценами на апрель 2020 года, в мае цены снизятся на 14,8-15,9% в зависимости от условий поставки;

предложенные цены на природный газ с ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

Напомним, ранее Finance.ua писал, что в апреле оптовая цена на природный газ для нужд населения снизилась до 2,9 грн за кубометр (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами), что на 15% меньше, чем в марте.

Справка Finance.ua:

Потребители, которые используют газ только для приготовления пищи, с января 2021 года будут получать ресурс только при наличии прибора учета, который должен быть установлен газораспределительной компанией или за средства бюджета.

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